A Zalaegerszegen élő Mayer Miklós és felesége, valamint gyerekeik, unokáik, összesen nyolcan, átélői voltak a hét végén a görögországi Rodosz szigetén szükségessé vált, 30 ezer embert érintő evakuálásnak. Július 20-án érkeztek a szigetre, Gennadi városának nagyon jó minőségű szállodájába, de már pénteken éjjel érzékelték az erdők felől, 30 kilométerről érkező füstöt. Mintha napfogyatkozás lett volna, úgy nézett ki az égbolt. A hotelbe 300 ember érkezett a veszélyeztetett területekről, a konyha és a klíma szombaton már nem üzemelt az áramszünetek miatt. A szigeten két erőmű működik, a korlátozásokra szükség volt, hiába a napközbeni 38 fok. Amikor hajóra szálltak, látták, ahogy egy másik szálloda lángra kapott és rövid idő alatt leégett.

Fotó: Mayer Miklós

– Nem pánikoltunk, a gyerekek persze sírdogáltak, őket vigasztaltuk – meséli Mayer Miklós. – Éjszaka a hajóúton is csak az volt a kellemetlen, hogy nem tudtuk, végül, hova megyünk. Rodosz városában egy iskola tornatermében kaptunk helyet, ott aztán mi úgy döntöttünk, apartmant bérlünk, önellátásra rendezkedünk be, és maradunk a repülőjegyünk érvényességéig. Ez persze plusz kiadás, kártérítés nem jön szóba, hiszen vis majorról van szó. Nagyon kedvesek voltak az önkéntesek, megmozdult a város, matracok, étel, ital is rendelkezésre állt, a magyar konzulátus is kapcsolatba lépett velünk, hiszen regisztráltunk. Itt hallottuk, úgy tudják a helyiek, hogy az erdőtüzek kordában tartására alkalmazott növényzetvágás idén nem történt meg a sziget déli részén. Mi a katasztrófavédelem, a helyhatóságok, a magánhajó tulajdonosok és a parti őrség összehangolt munkáját érzékeltük. Emlékezetes nyaralás lesz, az biztos – mondta zalai honfitársunk, aki családjával június 27-én érkezik haza.