A remények szerint hamarosan megkezdődhet a Keszthelyi Kórház felújítása

Kitüntetéseket adtak át s megköszönték Keszthely egészségügyi dolgozóinak munkáját a keszthelyi Semmelweis napon, amelyen a kórház és az alapellátási intézet munkatársai vettek részt. Az Ama-zon Házban rendezett ünnepségen dr. Kató Csaba, a Keszthelyi Kórház főigazgatója felidézte, Semmelweis Ignác professzor élete, hite, munkássága máig érezteti hatását. Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, az egészségügyben dolgozóknak hála, az itt élők és az idelátogatók is nyugodtak lehetnek, hiszen jó kezekben vannak. Leszögezte: a tér-ség- és településfejlesztés egyik legalapvetőbb területe az egészségügy, éppen ezért a jövő évi költ-ségvetés tervezetében 3200 milliárd forint szerepel e szférára, ami négyszázmilliárddal több, mint az előző esztendőben, s mintegy háromszorosa a 2010-es értéknek. A politikus emlékeztetett, nehéz helyzetben van Európa, ezért sok állami beruházás késedelmet szenved, de az egészségügyi projek-teket nem függesztették fel, hiszen azok forrása rendelkezésre áll a hazai büdzsében. Azt mondta: a Keszthelyi Kórház régóta tervezett felújítása is valóra válhat a közeljövőben. Dr. Győrffy Edit, a Keszthelyi Kórház osztályvezető főorvosának gondolatai után kitüntetéseket adtak át. Elismerést kapott dr. Kiss Zoltán, dr. Kiss Lajos, Tuksa Júlia, Kárász Veronika, Fáró Katalin és Czipp Katalin.

Helyi témák és a nagyvilág eseményei: Kocsis Máté a NagyON Kanizsa Egyesület szervezte polgári esten

Helyi témák és a nagyvilág eseményei is szóba kerültek a NagyON Kanizsa Egyesület szervezte polgári esten, melyen Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő beszélgetőpartnere Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője volt. Kocsis Máté elmondta, hogy 2010-ben egy csőd szé-lén álló országot kellett kirángatni a szakadék széléről. Sok olyan dolog történt azóta, amit a magya-rok fizettek meg, nem a kormány intézte: támadások az Európai Unió részéről, jelentések, migráció, koronavírus-járvány, ukrán háború. A bevezetett energiaszankciók miatt elszabadultak az energia-árak, az infláció, és nehéz helyzetbe kerültek a gazdaságok. Nagykanizsai kitekintést is tett a politi-kus. Elmondta, hogy a Gyurcsány Ferenc szűk köréhez tartozik Horváth Jácint, az ÉVE frakcióve-zető-helyettese is. Cseresnyés Péter itt megjegyezte, hogy az elmúlt 13 évben Kanizsa is fejlődött, bővült az ipari park, megépült az aréna és egyéb fejlesztések is történetek, élve a kormány által biz-tosított lehetőségekkel. A jelenlegi önkormányzati többséget adó ÉVE - frakció viszont azokkal a lehetőségekkel sem tudott élni, amit a kormányzat biztosított. Példaként hozta fel a máig el nem költött 588 millió forintot, melyet a kormány azért juttatott Nagykanizsának, mert az iparűzési adót a Covid-válság okán a vállalkozóknál hagyták.

A pattintott kőkorszakban jártak, régésztábor volt a Göcseji Múzeumban

A Göcseji Múzeumban a régésztábor résztvevői egyik nap a több tízezer évvel ezelőtt élt elődeink szerszámkészítő fortélyait gyakorolták Nagy Gergely vasi régész vezetésével. Július 3-án kezdődött el a Göcseji Múzeum idei régésztábora, amely tíz éve kínál betekintést az általános iskolásoknak az egyik legérdekesebb történészi hivatás rejtelmeibe. A délutáni gyakorlat vezetője, Nagy Gergely az őskorral foglalkozik, ami körülbelül 1 millió évvel ezelőtti időt jelent, hiszen Afrikában találtak erre utaló leleteket. Az élelemtermelés hozta létre a pattintást, majd a csiszolást, de még az újkorban is használták a kovás puskák kováihoz. A pattintás a köszörüléssel szemben molekuláris szinten éles felületet ad. Minderről és még sok más érdekességről hallhatott az elmélyült munka közben az a 12 diák, aki a régész mellett ülve próbálgatta a magyarországi Bükkből érkezett kovaköveken az ősi mesterség fogásait. A gyerekek ezen kívül Keszthely-Fenékpusztára utaztak Havasi Bálint múzeum-igazgatóval, s az ottani feltárásokba nyertek betekintést. A hét folyamán a mai kor népszerű eszkö-zével, a fémkeresővel is megismerkedtek, de az archeozoológia tudományának világa is betekinte-tek.

Rekonstrukció a Kis utcai óvodában és bölcsődében

Közel 182 millió forintos önkormányzati fejlesztés zajlik a zalaegerszegi Kis utca 8–10. szám alatt található épületegyüttesben, ami a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvodának, a Tipegő Bölcsődé-nek és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (ZEGESZ) irodáinak ad helyet.

A helyszíni bejáráson Balaicz Zoltán polgármester elmondta, három intézményt érint a mostani be-ruházás, várhatóan 30 százalékkal csökkennek a kiadások. Összesen 159 millió forintból valósul meg a fűtésrekonstrukció, s további 23 millió forintot fordítanak a belső részek felületkezelésére és a burkolatjavításra. Böjte Sándor Zsolt településrészi önkormányzati képviselő hozzátette, több mint 300 gyermeket lát el a két nevelési intézmény. Az elmúlt években nyílászárókat cseréltek, felújítot-ták a konyhát. A mostani építkezés legfontosabb eleme a radiátorok és a csövek cseréje mellett, hogy leszerelik a régi, 40 éves kazánt. Helyére hat új kondenzációs kazán kerül, aminek köszönhe-tően mind a három épületegység külön fűthető lesz majd. A fejlesztés alatt az óvodások a Mikes ut-cai óvodába, míg a kisebbek a Napsugár utcai bölcsődébe járnak átmenetileg. A ZEGESZ ügyfélfo-gadása a munkálatok miatt 2023. július 17-től várhatóan augusztus 4-ig szünetel.