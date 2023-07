Érseki áldással görögkatolikus ikonkeresztet állítottak Zalaegerszegen

Kocsis Fülöp görögkatolikus szerzetes, érsek, metropolita tartott alkonyati istentiszteletet és szent liturgiát a zalabesenyői Alexandriai Szent Katalin kápolnában, majd megáldotta a szabadtéren felállított nagyméretű ikonkeresztet. A piknikkel összekötött találkozóra szinte percnyi pontosan "robogott be" a metropolita, méghozzá szó szerint: egy BMW túra-motorkerékpárral, amit a Görögkatolikus Motorosok Közössége (akinek védnöke) bocsátotta a rendelkezésére. Kísérője, Nádró János, a motorosok vezetője elmondta: Kocsis Fülöp érsek amellett, hogy gyakran motorozik, az extrém sportokat (például az ejtőernyős ugrást) is kedveli. A zalai látogatás napján Debrecenben délelőtt fél tizenegykor pattantak nyeregbe és 17 órakor gördültek be a motorjaikkal a zalaegerszegi helyszínre. A metropolita atya 2019-ben alapította meg a Szombathelyi Szervezőlelkészséget, amelyhez vasi és zalai települések tartoznak. Elek Antal szervezőlelkész heti két alkalommal tart istentiszteletet a zalabesenyői Árpád-kori templomban s gyakran szervez programokat is. a keresztállítással elsősorban a közösség megerősítése volt a cél.

Korszerűbb lehet a keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda

Ezt Manninger Jenő, Keszthely polgármestere közölte a testületi ülést követő sajtótájékoztatón. Sürgősséggel tárgyaltak a képviselők arról, hogy a város pályázhat a Csik Ferenc Tanuszoda energetikai projektjére, amelyre mintegy bruttó 60 millió forint érkezhet. Ezt a szakminisztérium javasolta, tekintettel arra, hogy sikeres úszóprogramok helyszíne a létesítmény, amelynek elégedettek az üzemeltetésével, „és úgy látják, érdemes ebbe beruházni”, részletezte a polgármester. Amennyiben ez megvalósul, a korszerűbb és hatékonyabb energetikai rendszerrel olcsóbban és hatékonyabban működtethetik majd a tanuszodát. A testületi ülés napirendjeit részletezve a polgármester arról is beszélt, az Életfa óvoda és bölcsőde élére, öt évre Németh Ildikó Katalint választották meg. Módosították a helyi építési szabályzatot: a jövőben nem kell majd garázst biztosítani minden új lakáshoz, mert ez eddig megnehezítette a belváros felújítását. Ezután, bizonyos feltételek teljesülése esetén, elegendő lesz a parkolóhely is. A garázssorok egyébként sem feltétlenül esztétikusak, és a mai megváltozott környezetben rendkívül drágák, mondta a polgármester.

A kutyatartásról tanultak a gyerekek Nagykanizsán

A felelős állattartásra oktatja az általános iskolás diákokat az "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület állatvédő tábora. A nyári elfoglaltságot a gyerekek nagyon várták, a város több iskolájából regisztráltak. Varga Károlyné, a szervező egyesület vezetője elmondta: éppen húsz éve tartják meg a foglalkozásokat. Korábban évente két alkalommal is fogadták a gyerekeket, azonban mostanában egyet tartanak, amire ezúttal 18 fő jelentkezett. A táborban minden fiatal habitusához, temperamentumához passzoló kutyát választanak, amelyeket a táborozók egész héten sétáltatnak. Közben elsajátítják a kulturált állattartási, viselkedési normákat, a pórázon vezetés írott és íratlan szabályait. A gyerekek előadásokat is hallgattak a témában, szó esett a táplálkozásról és a kutyák betegségeiről is.

Családi nap keretében rendezte meg idei vízi vetélkedőjét a zalaegerszegi Gébárti-tavon a Nemzetközi Rendőr Szervezet (IPA) zalai egyesülete

A viadalt a nagykanizsai készenléti rendőrök nyerték, így is tisztelegve néhai parancsnokuk, a viadal névadója, Kovács Tibor emléke előtt.

Az én falum címmel fotópályázat nyílt Milejszegen

Az én falum címmel hirdetett fotópályázatot a község önkormányzata. A felhívásra érkezett képeket nemrég a faluházban állították ki, ahol a hét, és a Göcseji Dombérozó végéig - előre egyeztetett időpontban - még megtekinthetik a látogatók. A nagyteremben 13 pályázó 36 felvételét helyezték el, melyeken a településen fellelhető helyi értékek jelennek meg. Többen kapták lencsevégre a régóta felújításra szoruló Assisi Szent Ferenc templomot, s a Kandikó csúcsán álló torony is megragadta a nevezők fantáziáját. A csodálatos környezetben látható növények, állatok, az évszakok változásai is mind-mind témaként szolgáltak.