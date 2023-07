A helyszínbejárásra érkező zsűritagokat Balogh László polgármester kalauzolta végig a településen – többek között az Erzsébet, a Deák, az Eötvös és a Széchenyi téren, a Sétakertben és a Csónakázó-tónál –, s mint elmondta: Nagykanizsa 2021-ben ugyan már elnyerte a Virágos város kitüntetést, amire büszkék is voltak, de idén is legalább annyi energiát fordítanak a közterületek gondozására, mint akkor. Ez a szándék számadatokban is jól kifejezhető: 1,2 millió négyzetméter zöldterületet gondoznak, egynyári növényekből pedig 1000 négyzetméter virágágyást alakítottak ki, melyekbe begóniát, kúpvirágot, bazsalikomot, lobéliát, török szegfűt, zsályát és rézvirágot ültettek el. Az egynyáriak mellett természetesen évelő növények, cserjék, bokrok és fák sokasága található még a városban, amelynek még a lakótelepi része is esztétikus környezetben fekszik.