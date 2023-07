Lancsák Lajos nagykanizsai nyugalmazott főkertész elmondta, több éve járnak Lentibe és minden alkalommal többletmunkával találkoznak, legyen szó a zöldfelületek gondozásáról, vagy az elültetett növények kiválasztásáról. Idén az értékelés során már a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is figyeltek, így az energetikai fejlesztésekre, a csapadékvíz-elvezetésre és a megfelelő, szárazságtűrő növények alkalmazására, igaz ebben az évben elég sok az eső, de mint Lancsák Lajos kiemelte, a nedvesebb időszakot jobban eltűrik a növények, mint a szárazságot.

Részt vett a bejáráson Horváth László, Lenti polgármestere is, aki arról beszélt, hogy rendszerint jó eredménnyel szerepelnek Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen, ez annak eredménye, hogy nagy figyelmet fordítanak a közterek rendben tartására. A városban járva látható, hogy a parkok gondozottak, a fűfelületeket rendszeresen nyírják, bővítik a növényállományt. Hozzátette, ezt a munkát a városgazdálkodási kft. munkatársai végzik, akiket dicséret illet azért is, mert a viharok után rövid időn belül rendbe teszik a köztereket. Hamarosan kezdődik a csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódó program, mely a mostani, időnként extrém időjárási viszonyok közt szintén fontos feladat. Azt is elmondta, hogy az önkormányzat környezetvédelmi rendeletének módosításával arra is odafigyelnek, hogy szabályozzák az olyan zavaró tevékenységek végzését, mint a hétvégi motoros fűnyírást a gyógyhely, illetve a város egyes részein, hogy az a pihenést ne zavarja.

Czigány Tibortól, a Lenti Városgazdálkodási kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy az energiaárak emelkedése és főként a megfelelő munkaerő hiánya miatt nehezebb a dolguk, de ezek ellenére ugyanolyan színvonalon tartják rendben a várost, mint korábban, úgy is, hogy bővült a gondozandó, főként a virágos felületek száma a zöldváros program megvalósításával. A közterekre idén is közel 35 ezer szál növényt ültettek ki.