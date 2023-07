Nekünk is hozzá kell járulni betegeink gyógyításához azzal, hogy vért adunk, és erre bátorítunk mindenkit.

Ezt dr. Rashed Aref, a Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztályának vezetője fogalmazta meg csütörtökön reggel a vérellátó szolgálat Zárda utcai intézetében, ahová negyedmagával tért be. A véradást Vigh László országgyűlési képviselő kezdeményezte, és a főorvos mellett megnyerte dr. Matus-Bán Vivient, a főispáni kabinet vezetőjét, valamint Molnár János Andrást, a kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templom plébánosát, aki évente 3-4 alkalommal ad vért, és közelít a huszadik alkalomhoz.

Vigh László évről évre nyaranta hasonló akcióval kíván példát mutatni. Ehhez mindig ismert embereket szokott felkérni. Mint mondta, műtétek nem maradhatnak el, mert ilyenkor sokan mennek szabadságra, és emiatt esetleg csökken a vérkészlet. Meggyőződése, hogy a pihenésre szánt időből is lehet áldozni egy órát a véradásra, amivel három ember élete menthető meg, ugyanis egyetlen donor véréből három készítmény lesz: vörösvérsejt, vérlemezke-, plazmakoncentrátum, s ezeket három ember kaphatja meg. A képviselő arról is szólt, hogy 18 évesen adott először vért, már közel jár a századik alkalomhoz.

Azt már dr. Rashed Aref árulta el, hogy a szívsebészet zavartalan működéséhez naponta 6-8 egység vér szükséges. Ennek biztosítására szoros kapcsolatban állnak a vérellátó szolgálattal. A szívsebészet 65 munkatársából tucatnál többen rendszeresen adnak is vért, és igyekeznek bátorítani mindenkit, aki egészségileg alkalmas rá, hogy kövessék példájukat. Az évente 3-4 alkalommal vért adó főorvos hangot adott annak a véleményének is, hogy változtatni kellene a donorok anyagi elismerésén is. Példaként Ausztriát említette, ahol fizetnek a véradásért. Nálunk erre most csak a plazmaadók számíthatnak.

A vérkészletek biztosítására hétfőtől retró véradóhetet tartanak a Magyar Vöröskereszttel közösen a Zárda utcai intézetben. Hétfőn és csütörtökön 8-18 óra, kedden és szerdán 12-18 óra, míg pénteken 8-12 óra között várják a donorokat, akiket sörrel, zsemlével és virslivel vendégelnek meg, felidézve a régi idők hangulatát. A várakozás elkerülésére a véradásra az interneten előre lehet időpontot foglalni. Az egerszegi retró hét után hasonlót szerveznek a Nagykanizsán is.