A bevonulást követően Stróber László apátplébános osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. A közösség nevében köszönetét fejezte ki az új atyáért, hiszen mint mondta, minden pap az ég ajándéka a felekezet számára. Ugyanakkor felhívta a lelkipásztor figyelmét, hogy lényével és cselekedeteivel folyamatosan adnia kell majd mindabból, amit a hivatásra való meghívással már bőségesen megkapott. Kérte végül, hogy Balázs atya életét a Jóisten kegyelme és szeretete kísérje. Hasonló jókívánságok hangzottak el a paptársak részéről is, akik a hivatás szépségeiről és nehézségeiről egyaránt beszéltek. A szentmise ezután a liturgia rendje szerint folytatódott. A szertartásba illesztve Vigh Balázs is hálát adott Szűz Máriának, akinek közbenjárására egész életében számíthatott, valamint édesanyjának, aki, mint fogalmazott, az Isten anyai arcát mutatta és mutatja meg neki. Hozzátartozói mellett említést tett azokról az elöljárókról is, akik támogatták, hogy küldetéstudatához híven e pályára léphessen.

Fotó: Pezzetta Umberto

A szentmise végén Vigh Balázs újmisés áldásban részesítette az egyház képviselőit, családtagjait, valamint a híveket. Az atya szolgálatát Szentgotthárdon kezdi meg, ahol iskolalelkészi és kápláni feladatokat lát majd el.