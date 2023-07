Vörös Istvánné, a klub vezetője elmondta, hogy szeretnék a tagságot egybefogni és rendszeresen programot tartani számukra. Most a régi falusi hagyományokat elevenítették fel a kelt tésztából készített langalló sütésével, illetve volt idő beszélgetni is. Meglepetésműsorral is kedveskedtek a hölgyeknek és uraknak, a helyi énekes, előadó Stángli Tibor pörgette fel a hangulatot és tette előadásával szebbé az összejövetelt. A jó hangulat nem maradt el, a résztvevők együtt énekeltek vele és még táncra is perdültek.

A közösségi program résztvevői

Fotó: Korosa Titanilla

A nyár további részében közös kirándulásra indulnak a klubtagok, augusztus közepén Keszthelyre látogatnak, megtekintik a Helikon Kastélymúzeumot és a Balaton-parti város nevezetességeit. Majd, a tervek szerint július 25-én a klub szervezésében mutatják be Pete Polgár Máté rédicsi plébános nemrégiben megjelent új könyvét.