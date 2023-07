Átvonulóként mindig mutatkozott a madár, legtöbbször csak átrepülő csapatokat lehetett látni, de ha megfelelő táplálkozóhelyeket (leginkább kukoricatarló) találtak, leszálltak és hetekig maradtak egy-egy helyen, írták. Költési időben is lehetett kisebb csapatokat, párokat megfigyelni, akár költhetett is korábban Zalában a daru, de fiókát megfigyelni nem sikerült.

Idén a Válicka völgyében a kedvező csapadékviszonyok miatt vizes élőhelyek, rétek alakultak ki, ahol Bíró Attila, a Sab-Agro Kft. állatgondozója hívta fel a figyelmet egy darupárra, később sikerült megpillantani a fiókákat is, írta a honlapon Lelkes András.