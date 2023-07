Módosult az Egerszeg Kártyáról szóló rendelet. Az új uszodában és a városi strandon bevezettük a 17 óra utáni kedvezményt, a Mindszentyneumban pedig a kombinált belépőjegyet. Annak érdekében, hogy mindkettőnél érvényesíteni lehessen a 20 százalékos Egerszeg Kártya-kedvezményt, szükséges volt a rendelet módosítása – fogalmazott. – Többen kérdezték az elmúlt időszakban, miért csak az állandó lakcímmel rendelkező zalaegerszegiek igényelhetnek Egerszeg Kártyát és miért nem tudnak ilyet igényelni a csak tartózkodási címmel rendelkezők, vagy a környező falvakban élők. Próbálok erre egyszerű választ adni. Az Egerszeg Kártya kiadása azért az állandó lakcímhez van kötve, mert az önkormányzatok a központi, állami normatívát csak az állandó lakosok után kapják meg. Tehát, ha van egy személy, akinek van Zalaegerszegen tartózkodási címe, itt is él albérletben, itt veszi igénybe a szolgáltatásokat (gyermekének bölcsőde, óvoda, használja a helyi járatú buszokat, stb.), az utána járó állami normatívát az a település kapja, ahol az állandó lakcíme van. Vagyis a többi, állandó zalaegerszegi lakos után kapott támogatásból kell számára is biztosítanunk a helyi szolgáltatásokat. Az Egerszeg Kártyáért járó kedvezményeket az önkormányzat pótolja ki. Tehát ha például 10 ezer forint egy AquaCitybe történő látogatás, az Egerszeg Kártyával rendelkező csak 5 ezer forintot fizet, a másik 5 ezret pedig az önkormányzat fizeti ki az AquaCitynek. Azonban az állandó lakcímmel rendelkező személy után megkapjuk az állami normatívát, tehát van egyfajta fedezete, hogy miből kompenzálunk. Ám ha például egy debreceni polgár Zalaegerszegen tartózkodik, de Debrecenben rendelkezik állandó lakcímmel, akkor a debreceni önkormányzat megkapja utána az állami támogatást, miközben ott nem vesz igénybe semmilyen szolgáltatást, tehát nem is kerül semmibe az ottani önkormányzatnak. Miközben Zalaegerszegen él, itt veszi igénybe a szolgáltatásokat, amit az önkormányzatnak kell biztosítani, de támogatást mégsem kap utána a város, azt Debrecen kapja. Ezért van az, hogy az Egerszeg Kártyát, a kedvezmények biztosítását állandó lakcímhez kell kötni, hiszen így van fedezet a szolgáltatást kedvezményesen igénybe vevő esetén – részletezte a polgármester.

Idén részben európai uniós KEHOP, részben állami, Modern városok program keretből több mint 1,8 milliárd forint értékű víziközmű-felújítás valósul meg a megyeszékhelyen, ezekről is tárgyalt a testület.

Balaicz Zoltán beszámolójában néhány fontosabb projektet ki is emelt, így a Szent László, a József Attila és a Klapka György utca ivóvízvezeték-rekonstrukcióját, a Perlaki, a Kosztolányi és a Gesztenyés utca ivóvíz- és szennyvízvezeték-rekonstrukcióját, továbbá megvalósul az Ebergényi út ivóvízvezeték-kiváltásának második és harmadik üteme s a szennyvízvezeték rekonstrukciója, utóbbi emellett az Ady, az Iskola és a Pózva utcában is.

– A rászorulóknak gázár- és villamosenergiaár-támogatási programot dolgoztunk ki – közölte Balaicz Zoltán. – A támogatás azokat a családokat célozza, amelyeknél lakásuk/házuk adottságai (pl. régebbi, szigeteletlen, nem korszerű fűtésrendszerű épületek) miatt az államilag támogatott rezsiköltség fölé emelkedett a fogyasztásuk, de ez a jövedelmi viszonyaik miatt súlyos teher számukra. A támogatás összege gáz esetén legfeljebb havi 15.000 forint, villamos energia esetén legfeljebb havi 5.000 forint.

A polgármester emlékeztetett: idén elindították az ingyenes lakossági LED égőcsere programot, ezek kiosztása nyár végén kezdődik, s hamarosan indul az ingyenes társasházi LED égőcsere program is.

– Hamarosan elkezdődik a botfai kerékpárút építése, amihez szükség van egy 283 négyzetméteres állami területre, ezt közgyűlési döntés alapján ingyenesen megigényeltük az államtól. És a 2023. július 1. és 2026. június 30. közötti időszakra újra a ZTE Teke Klubbal kötünk szerződést a Roxy Tekeklub üzemeltetésére.

Emellett téma volt egy jánkahegyi önkormányzati telek értékesítése, alapítványok támogatása, testvérvárosi útról szóló beszámoló, valamint bérlakásokkal kapcsolatos döntések is születtek.