Kardos Csaba főszervező elmondta, a macedón résztvevők közel ezer kilométert tettek meg a találkozó kedvéért, de hazánkból sem csak a zalaiak képviselték magukat, hanem az ország több pontjáról, Pannonhalmáról, Derecskéről, Soltvadkertről, Érdről, a Bakony környékéről, Sopronból és Zalaegerszegről is csatlakoztak.

- Összesen 47 UAZ, illetve GAZ jármű gyűlt most össze, ez rekordot jelent, túlteljesítettük a tavalyi rendezvényt, és reméljük, hogy ez a tendencia megmarad – folytatta Kardos Csaba. - A résztvevők, érdeklődők száma közel 200, jók a visszajelzések, aki ide eljön, az jól érzi magát.

A részvétel feltétele volt a két nevezett gépjárműtípussal való érkezés. A 47 négykerekű közt akadt több is nem éppen hétköznapi megjelenéssel, láthattunk régebbit és újakat, egy Magyarországon kevésbé ismert pick-up UAZ-t, míg a németek „fullos”, felszerelt, 20-30 millió forintot érő terepjárókkal érkeztek, a magyar résztvevők pedig jobbára platós típusokkal. Mellettük akadt még oldtimer, illetve „badacsonyi” piros UAZ is, mely a balatoni hegyről ismerős lehet, hisz ilyen járművekkel lehet gyorsan és kényelmesen feljutni a pincékhez.

Kardos Csaba azt is elmondta, hogy a UAZ-GAZ járművek szerelmeseinek országos társasága, akik találkozókra is járnak, 60-70 autót és tulajdonosát jelenti. Közben cserélik is a gépjárműveket, akár egymás között, felújítanak régieket, akár darabokból. Érkezett a programra olyan zalaegerszegi gyűjtő is, aki az országban a legtöbb, közel 50 darab UAZ-zal rendelkezik.

Az autók és az autós technika iránt kevésbé érdeklődők számára talán mindezt furcsa lehet, illetve az is, hogy miért rajonganak ennyien ennyire ezekért a járművekért.

Az ügyességi pálya egyik kihívása

Fotó: Korosa Titanilla

- A mostani modern autók közt mindegyik egyforma, de az UAZ vagy a GAZ egy stílus, életérzés – adta meg a választ Kardos Csaba. - Más vezetni, más az élmény, feltűnő, sokan észreveszik. Az országban napi használatban nincsen sok ezek közül, talán 100-at vezetnek nap mint nap. Mondhatom, hogy van ebben fanatizmus, vannak olyan sofőrök, akik féltik is az autójukat, pedig nem kellene, mert a régi típusok akkor készültek, mikor még aszfalt sem volt az utakon. Nagy öröm számunkra, hogy bővül a közösség, Zalában, Lenti környékén megduplázódott a gépjárművek száma az utóbbi öt évben, bővül a csapat, aki egyszer kipróbálta, függő lesz.