A térség települései közül a vendégéjszakák száma alapján Siófok volt a legnépszerűbb 130 ezer vendégéjszakával, ezt követte Balatonfüred 102 ezer, a harmadik helyen Hévíz 100 ezer és Zalakaros 65 ezer vendégéjszakával, de sokan voltak Zánkán és Zamárdiban is.

Ez a hat település adta a térség teljes vendégforgalmának 51 százalékát. A jó idő mellé kiemelkedő vízállás is társul: évek óta nem volt olyan magas a Balaton vízállása nyáron, mint most. Míg 2020-ban 100, 2021-ben 105, 2022-ben pedig 88 centiméter volt a tó vízszintje, ez most 108 centiméter.

