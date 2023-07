A zivataros időjárás miatt a tervezetthez képest, egy nappal később, 2023. július 23-án rendezte meg a BSI, Magyarország ikonikus nyíltvízi úszóeseményét, a 41. Lidl Balaton-átúszást.

Kellemes nyári, túlnyomóan napos, száraz időben, gyenge, változó irányú légmozgás kíséretében indulhattak neki 7 órakor a hosszú táv első rajtolói, hogy teljesítsék a klasszikus, bakancslistás Révfülöp-Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot.

A közel 9500 lelkes amatőr és profi, leküzdve a délnyugati irányból kissé megélénkült szelet és hullámzást úszta át Közép-Európa legnagyobb tavát, hogy aztán a balatonboglári strand árnyas zöldjében pihenje ki magát.

Igazi megtiszteltetés volt, hogy – többek között – Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is a hosszú táv résztvevői között volt, aki férjével együtt, első alkalommal teljesítette az ikonikus Balaton-átúszást.

Mindeközben elindult a 2,6 kilométeres rajt is. Közel 1000 úszó vágott neki a Balatonboglárról induló, majd egy félkört megtéve, oda vissza is érkező távot, hogy átélhesse a 41. Lidl Balaton-átúszás felejthetetlen élményét.

A nap programja a 8 órakor induló Balaton-áthúzással folytatódott, ahol 700 lelkes amatőrnek szurkolhattunk, akik SUP-deszkával abszolválták a Révfülöp és Balatonboglár közötti több, mint 5000 méteres szakaszt.

Az úszófolyosón több száz vitorlás szurkolói biztatták az úszókat és húzókat, de több százan támogatták családtagjaikat, barátaikat, közeli ismerőseiket is. Több hajón frissítővel, szőlőcukorral, zsíros kenyérrel várták a megpihenni vágyókat, hogy aztán lelkileg és fizikailag egyaránt feltöltődve folytassák Magyarország legnépesebb nyíltvízi úszóeseményét.

Természetesen, a töretlen biztatás és szurkolás nem csak a vízen, hanem a parton is megfigyelhető volt, ahol több ezren várták izgatottan szeretteik célba érkezését, hogy aztán egy óriási gratuláció kíséretében megölelhessék őket.

– A halasztás ellenére is több, mint tízezren teljesítették a vízben vagy a vízen a 41. Lidl Balaton-átúszás különböző távjait. A vártnál kicsit erősebb reggeli szél ellenére is, a 41. évben is óriási sikert aratott az esemény – mondta Kocsis Árpád, a BSI versenyigazgatója.

A szezon legnagyobb hazai nyíltvízi úszóeseményére 1071 hazai település mellett 49 országból érkeztek a résztvevők, akik összesen több, mint 6 millió Forinttal támogatták a Bátor Tábor Alapítványt, a Várva Várt Alapítványt és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát.

Az esemény célba érkezőit mindhárom versenyszámban egyedi éremmel és a szponzoroknak köszönhetően gazdag célcsomaggal várták a szervezők. A versenyek előtt, közben és után kicsiket és nagyokat egyaránt több tucat támogató várta, sokszínű, különleges programokkal, játékokkal és fantasztikus fesztiválhangulattal, írja a likebalaton.hu.