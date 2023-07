– A plusz forrás beérkezése annak köszönhető, hogy a múlt év során a Sberbanknál ”beragadt” önkormányzati pénzekkel kapcsolatban most egy újabb igényt lehetett sikeresen érvényesíteni - árulta el Bizzer András alpolgármester. – A plusz forrás megszerzésének érdekében több egyeztetés és tárgyalás is zajlott polgármester úrral, illetve velem alpolgármesterként. Örülök, hogy a munkánk eredményeképpen most 153 millió forinttal gazdagabb lett Nagykanizsa és nagyon remélem azt, hogy ezt a szabad forrást nem az önkormányzati cégvezetők további jutalmazására vagy esetleg a fizetésük további emelésére fogja fordítani a közgyűlési többséggel rendelkező baloldali ÉVE-frakció.

A kanizsai Fidesz-frakció azt javasolja, hogy a most megkapott 153 millió forintot a kanizsai emberek érdekében út- és járdafelújításokra költse el a város. Bizzer András alpolgármester úgy fogalmazott: bőven vannak kátyús és rossz állapotú út, illetve járda a város területén. A konkrét helyszínekre hamarosan javaslatot tesznek.

– Azt pedig csak remélni tudom, hogy a közgyűlési többséggel rendelkező baloldali ÉVE-frakció mindezt nem fogja megakadályozni – jegyezte meg Bizzer András.