A pálosokról és zalai nyomaikról volt szó Zalaegerszegen a Lokálpatrióta Klubban

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend létrejöttéről, lelkiségéről és Zalában fellelhető em-lékeiről esett szó azon az előadáson, melynek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár adott ott-hont Zalaegerszegen. A témáról a megjelentek Badacsonyi Lajos agrármérnököt hallhatták. Bada-csonyi Lajos 2010-ben családi indíttatásra és egy földhivatali bejegyzés kapcsán kezdett utánajárni annak, hol állhatott egykor Zalacsány-Örvényeshegyen a pálos kolostor. A múzeumban és a könyv-tárban tett látogatásai során fokozatosan jutott a szükséges információk birtokába. Az eredmények közé sorolják azt is, hogy közben a szerzetesrend pécsi központjával sikerült felvenniük a kapcsola-tot. 2017-től minden évben szentmisét tartanak, amit mindig a pálosok magyarországi tartományfő-nöke celebrál. Badacsonyi Lajos hangsúlyozta, hogy a 17 országban jelenlévő rend számos elemmel gyarapította az egyetemes és a magyar kultúrkincset. Egyben reményét fejezte ki, hogy a feltárás után nemcsak a szerzetesek relikviái látnak napvilágot, hanem az általuk képviselt szellemiség is újra teret nyer. Az esemény zárásaként levetítették azt a filmet, mely a Válluson és Örvényeshegyen folyó ásatásokat mutatja be.

A Falumúzeumban rendezték meg az Olai Fesztivált

A Falumúzeumban tartották a hétvégén az Olai Fesztivált, amely Zalaegerszeg nyugati városrész lakóinak nyújt nyár eleji kikapcsolódást 2007 óta. A településrészi önkormányzat és a partnerszer-vezeti úgy állítják össze a szórakoztató programot, hogy a családok minden generációja találjon kedvére való szabadidős elfoglaltságot, amellett, hogy a skanzen látnivalói is megtekinthetők ez al-kalommal ingyenesen. Az első köszöntőt Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, a Olai Tele-pülésrészi Önkormányzat vezetője mondta, aki kiemelte, a belvárostól távolabb élőknek is szeretne kellemes időtöltést jelentő közösségi fesztiválokkal kedveskedni az önkormányzat, s örömét fejezte ki, hogy a Falumúzeum ideális helyszínek bizonyul már hosszú évek óta. Ola olyannyira a város része, hogy a legkorábban, 1887-ben csatolták Zalaegerszeghez, a további egyesítések a XX. század első felében zajlottak, legkésőbb Botfa csatlakozott 1981-ben. Balaicz Zoltán polgármester köszön-tőjében hangsúlyozta, jó programkínálat mindig alkalom arra, hogy a szomszédok, barátok, ismerő-sök jól érezzék magukat az Olai Fesztiválon. A program Soltész Rezső koncertjével folytatódott, majd kihirdették a menetleveles játék eredményét.

Az egészségügyben dolgozókat tüntették ki Keszthelyen

Méltatták az egészségügyi dolgozókat és kitüntetéseket adtak át a Semmelweis napon Keszthelyen. Az ünnepségnek ezúttal is az Amazon Ház rendezvényterme adott otthont. Az ünnepségen elhang-zott, az egészségügynek is haladnia kell a korral, és válaszolnia kell a 21. század kihívásaira. Ez ki-emelten fontos a Keszthelyi Kórházban is ahhoz, hogy az megtarthassa vezető szerepét. Az intéz-mény a nyári időszakban jelentős számú beteget lát el, és a felújítás régi álmuk. Nagy Bálint, a tér-ség országgyűlési képviselője arról beszélt, ez a vágy a közeljövőben megvalósulhat. Semmelweis napra nem csak a Keszthelyi Kórház dolgozói, hanem az Alapellátási Intézet munkatársai is meghí-vást kaptak. A dolgozók munkáját Keszthely önkormányzata is díjazza. Elismerésben részesült Dr. Kiss Zoltán, a Szülészeti Osztály orvosa, aki jelenleg külföldön tartózkodik. Megköszönték Dr. Kiss Lajos főorvos munkáját is. Kitüntették Tuksa Júlia higiénikust, és Kárász Veronikát, a Sürgősségi Osztály ápolóját. Elismerést vehetett át Fáró Katalin munkaügyi csoportvezető és Czipp Katalin, a pénzügyi osztály dolgozója.

Elsőként Zalaegerszegen használhatók a helyi közösségi közlekedésben a vármegye- és or-szágbérletek

Mint ismeretes, Zalaegerszeg közgyűlése a közelmúltban döntött arról, hogy 2023. július 1-jétől a helyi járatokon is igénybe lehet venni az új típusú vármegye- és országbérleteket. Az április 24-i értékesítés elindítása óta már több mint 830 ezren vásároltak újfajta bérletet országszerte. Ebből 563 ezer az eladott vármegyebérletek száma. Zalában érvényes teljes árú, 9450 forintos bérletet 10.430-an, 90 százalékos kedvezményű, 945 forintba kerülő változatát pedig 5878-an választották.

A Volánbusz közleménye szerint összesen 11 darab elektromos meghajtású, BYD K9UD típusú au-tóbuszok álltak forgalomba június elejétől a zalai vármegyeszékhelyen. Tavaly meghaladta a hétmil-liót az utazások száma a helyi buszjáratokon, idén az első öt hónapban pedig hárommillió utazás során vették igénybe az egyre fejlettebb buszparkot a városon belüli 27 vonalon. A társaság reméli, hogy az új bérlettípusok érvényességének helyi járatokra való kiterjesztésével remélhetőleg még több zalaegerszegi utas fogja kiváltani a vármegye- vagy az országbérletet, és a korszerű közösségi közlekedési szolgáltatásoknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a város környezetterhelése, zsú-foltsága.