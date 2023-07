Nyolcadik alkalommal rendeztek Sörfesztivált Keszthelyen

Öt napon át, egészen vasárnapig tartott a Keszthelyi Sörfesztivál, amit immáron nyolcadik alkalommal rendeztek meg a Balaton-parti sétányon. A szervezők a minőségi sörfogyasztást népszerűsítették a fesztivállal, amin gasztrokulturális programok is kínáltak. A móló melletti sétányon minden korosztály megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. A kiállítók évről-évre egyre nagyobb közönséggel számolva készülnek a malátakedvelők fogadására. A főzdék csapjain a nagy kedvencek mellett idén is helyet kaptak az újdonságok. A fesztivál minden napján kisüzemi, kézműves és nagyüzemi főzdék, azaz 40 kiállító több mint 100 fajta söréből szemezgethetett a látogató. A kínálat nemzetközi volt. Az elmúlt 8 évben a rendezvény folyamatosan bővült, így a sörök mellett különböző grill és street-food ételek, valamint édességes standok is várták a látogatókat. Kóczián László főszervező elmondta, a sörök mellé az első években csupán sörkorcsolyákat kínáltak, majd a családosokat és a gyerekeket is figyelembe véve egyre több gasztroélményt kínáltak számukra is. A fesztivál ideje alatt naponta koncertek, DJ-k, illetve gasztrokulturális programok várták az érdeklődőket. Volt sörtörténeti előadás, sörkóstoló, sakk szimultán és sörivóverseny.

A kitűnőket köszöntötték Nagykanizsán

A Nagykanizsai Tankerületi Központ és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum szervezésében a Hotel Königben tartották a kitűnők találkozóját, melyen a májusi, júniusi vizsgaidőszakban kitűnő és jeles érettségi vagy szakmai bizonyítványt szerzett diákokat köszöntötték. Az eseményen Czémánné Balog Tímea, a tankerületi központ köznevelési és jogi osztályának osztályvezetője köszöntőbeszédében elmondta: idén 126 diákot ismernek el, a rendezvényt a szakképzési centrummal közösen szervezték. Ezt követően Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja szólt a megjelent tanulókhoz. Kiemelte: a technikusi és szakmunkásképzésben kiválóan teljesítő kőművesek, szerkezetlakatosok, fodrászok és kozmetikusok ünnepét is tartják ilyenkor. Balogh László polgármester megnyitóbeszédében gratulált a kanizsai három gimnázium és a három technikum jelesre és kitűnőre vizsgázott diákjainak, akik ezzel a teljesítményükkel öregbítik a város jó hírét. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő ugyancsak elismerte a központ és a centrum munkáját. Leszögezte: erre a kitartásra az élet minden területén szükség lesz, ezért arra biztatta a tanulókat, hogy ezt a jó szokásukat tartsák meg.

Hamarosan elkészülhet a kerékpármúzeum Nagykanizsán

A befejezéshez közeledik Nagykanizsán a Sugár utca 3. szám alatti Polgári Egylet egykori székházában létesítendő kerékpármúzeum. A jelenlegi helyzetről Dene Tibor, a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség (KOKSZ) elnöke tájékoztatott. A villanyszerelési munkálatok a végéhez közelednek, ezt mutatja, hogy az egyik nagyteremben felhelyezték az ipari csarnoklámpákat és a szellőzőrendszert is kiépítették - mesélte Dene Tibor, a KOKSZ elnöke. A közelmúltban elkészült a padlófűtés, melyre a múzeum megkapta a végleges borítást, a beton ipari padlót. Ezen felül van még tennivalója a szakember gárdának, a projekt szeptember 30-ai zárására elkészül a belső tér. A HACSuNK-pályázat jóvoltából előbb 35 millió forintot nyertek, majd a költségek növekedése miatt további 17 millió forintot kaptak a projekthez. Ezen felül a szervezet tagjai még saját tőkéjükkel, a magánszemélyek küllőjegyekkel, míg a helyi és környékbeli cégek több százezer forinttal járultak hozzá az elképzelés megvalósításához. A teljes költségvetés 73 millió forintra rúg.Szeptember végén a Közlekedés Tudományi Intézet szervezésében kerékpáros konferenciával nyitnák meg egyelőre még nem hivatalosan a múzeumot. Mellette felvonultatnák az eddigi kerékpárjaikat, érdekességeiket, megmutatva, hogy a kerékpármúzeum kész a nyitásra.

A Mindszentyneum lett az év középülete

Az év háza 2023 program közönségszavazása alapján a zalaegerszegi Mindszentyneum lett az év középülete. Az Év háza a hazai építész szakma elismert díja, amely a családi házak, lakóépületek, valamint 2018 óta a középületek szakmai szempontok alapján értékelt elismerése. A díjra a szakmai zsűri mellett a közönség is tehet javaslatot szavazás keretében. Az idei voksolás július 19-én zárult a középületek kategóriájában, melyben a kehidakustányi, zalaszentlászlói, vonyarci - közfunkciót ellátó - házak mellett a zalaegerszegi Kézművesek Háza és a 4158 négyzetméter alapterületű Mindszentyneum épülete is szerepelt a harminc jelölt között. Végül a közönség szavazatai alapján Az év háza középület kategóriában utóbbi, a Mindszentyneum nyerte el legjobban a látogatók tetszését. Csengei Ágota tagintézményvezető elmondta, a múzeum munkatársaival és persze a tervezőkkel együtt nagyon örülnek a sikernek. A következő fázis a szakmai zsűri döntése lesz, amely a szeptember 26-ára tervezett díjátadás előtt történik meg. Az Év háza pályázat célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a bíráló bizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti magatartást. A Mindszentyneum a középület kategóriában az egy héten keresztül zajló közönségszavazáson végül 1557 szavazattal lett nyertes, szoros versenyben a pécsi Vásárcsarnok épületével.