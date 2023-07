Az ünnepségsorozat pénteki nyitónapja a hivatal közelében faültetéssel indult. Egy lokálpatrióta zalakarosi civil, Németh Árpád felajánlásából Zalakaros lányainak egy tulipánfát, fiainak egy tölgyfát ajándékozott. Ezen kívül a lengyel testvérváros, Olesno 15 éves partneri kapcsolata tiszteletére szintén egy tölgyfát ültettek. Ezt követően külön ünnepség keretében a példaértékű lengyel barátságot Novák Ferenc polgármester a Karos Korzó rendezvénytermében erősítette meg Olesno polgármesterével, Sylwester Lewicki-vel.

Ezt követően a vendégek a Kertmoziba vonultak, ahol helyi kulturális csoportok bemutatkozása mellett a város és a vármegye több prominens személyisége méltatta a 26 éves fürdővárost. A ceremónián elsőként a legkisebb lakókat köszöntötték: a képviselő-testület tagjai 18 babára helyeztek babakendőt, ezzel a gesztussal erősítve a családok városhoz kötődését. Majd az idén 18. évüket betöltött 14 fiatal egy, a nevükkel ellátott szalagot erősített a város zászlajára.

Ezután Novák Ferenc polgármester ünnepi beszédében szeretett városát méltatva elmondta: nagyon szerencsésnek tartja magát, hiszen 41 éve dolgozik az önkormányzatban 21 éve vesz részt a közvetlen döntéshozatalban és a városi 26 éves létből 13 évet tölthetett a karosiak bizalmából.

- Településünk a magyar turizmus egyik zászlóshajója és hogy stílszerű legyek, ennek a kapitányának lenni nagy büszkeség, de az eredmények miatt komoly felelősség is - folytatta. - Fejlődni, de megtartani az értékeket és a hagyományokat. Zalakaros egy jó hely. Ha a szakemberek véleményét nézzük akkor is, hiszen ennyi elismerésben régen részesült településünk, mint 2022-ben. Elsők lettünk a Virágos Magyarországért versenyben, dobogósok az év turisztika településeként, de hazánk legkedveltebb borvidéki települése cím is ide került.

A jövővel kapcsolatosan hozzátette: bíznak pályázataik sikerében, újabb attrakciók létrehozásában, gyógyhelyi központjuk továbbfejlesztésében. Döntöttek a parkolás bevezetéséről. Ennek egyik és legfőbb célja a forgalom szabályozása, ugyanakkor bevétel az önkormányzat számára. Ez a fürdő közvetlen környezetére vonatkozik, állandó lakosaink számára ingyenes lesz.

Fotó: Szakony Attila

Majd Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője, államtitkár lépett a mikrofonhoz. Köszöntőjében kiemelte: Zalakaros az elmúlt időszak nehézségei ellenére is jól állta a sarat.

- A kormány szintén támogatásra érdemesnek tartja Zalakaros további fejlődését - tette hozzá. - A TOP Plusz programból a közelmúltban 287 millió forintos támogatást ítélt meg a városnak, a gyógyhelyközpont további fejlesztésére. A tervezői munka már elindult, a kivitelezés pedig a jövő év tavaszára várható. A Magyar falu programban is eredményesen szerepelnek: a tavaly megújult a temető, az óvoda játszótere, és a Szőlő utca is elkészül a közeljövőben. A város tehát okosan tervez, és jól szerepel a kormányzati támogatások pályázatain.

Ezután adták át a lokálpatriótákat elismerő kitüntetéseket. Díszpolgári címet kapott Káldiné Kopcsándi Szilvia, Zalakarosért kitüntető címet vehetett át Németh Árpád és Szakál Tibor. A város közszolgálatáért Ihász Zoltán Györgyné, a turizmusért és a vendéglátásért Kordély Gábor és a Tourinform Iroda munkatársai kaptak elismerést. A kultúrában végezett tevékenységéért Tatár Csabát, a sportban pedig Németh Zoltánt ismerték el. A legjobb ifjú tehetség Strobl Anna lett, emlékplakettet kapott a Forrás Hotel és Szalainé dr. Harcz Mária.

Az ingyenesen látogatható kulturális és könnyűzenei programok a hétvége folytatásában is várják a látogatókat. Szombaton 15 órától a Karos Korzón kézműves foglalkozással várják a családokat. Fellép a Rügyecske táncegyüttes, lesz bábszínház, majd 20.30 órakor Ocho Macho koncert lesz, amit utcabál zár. Vasárnap szintén 15 órára várják a látogatókat, ahol 17 órától meghallgathatják a Zalakarosi Dalárda vegyeskar műsorát. 18.30 órakor a Duna művészegyüttes lép fel, melyet 21 órakor a Zsaya zenekar követ, amely a többszörös díjjal elismert egykori Holdviola zenekar alapítójából és énekesnőiből alakult formáció.