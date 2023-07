A kurzust vezető Csiszár Tibor arról tájékoztatta lapunkat, hogy elsősorban a fiatalokat szeretné inspirálni, a kihalófélben lévő szakma felé terelni, a mesterség iránt érdeklődők szakmai tudását pallérozni, ezzel együtt minden korosztály képviseltette magát a hagyományos szakmai napon. Hazánkban két városban is működik kovács felnőttképzés, így ezek a találkozók, szakmai napok jó lehetőséget nyújtanak a képzésekben részt vevők számára is.

A Zalakanyar Hagyományőrző Egyesület, a zalaszentgróti önkormányzat és a Csoóri Sándor Alap támogatásával megrendezett találkozóra az ország minden részéből és természetesen Zalából is érkeztek vendégek: Szegedről, Debrecenből, Karcagról, Zalaegerszegről, Hottóról, Nagykutasról, Búcsúszentlászlóról, Devecserből, Pápáról és Sényéről.

Nagy élményt nyújtott a résztvevő, többségében fiatalabb kovácsoknak és leendő kovácsoknak Molnár József debreceni kovácsmester Restaurálás napjainkban című előadása.

A szakmai nap másik felében a zalaszentgróti városi strandon mesterségbemutatót tartottak a résztvevők. Baracskai József polgármester emléklappal és ajándékkal mondott köszönetet nekik.

Az este folyamán a csapat visszatért a Csiszár kovácsműhelybe, ahol jó hangulatú szakmai és baráti beszélgetést folytattak.