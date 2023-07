Fatemplom Fesztivál július idusán, Zalaegerszegen volt a beharangozó

Július idusán, a harmadik hét végén Magyarföldön rendezik meg az idei Fatemplom Fesztivált, a részletekről az egerszegi falumúzeum zalacsébi fatemplomában tartottak sajtótájékoztatót. Bali Zoltán alpolgármester köszöntője után Gryllus Dániel, a fesztivál egyik alapítója, a Kaláka együttes vezetője felidézte, hogy a gyökerek a nyolcvanas évekbeli diósgyőri Kaláka Fesztiválhoz kapcsolódnak. Ennek magyarföldi folytatását az őrségi településen adakozásból felépített ökumenikus templom felszentelésének első évfordulóján, 2011-ben tartott zenés összejövetel jelenti. Ez nőtt fesztivállá, ahol a fatemplomban és a szabadtéri színpadon programok sorjáznak, mindezek házigazdája a fatemplom megálmodója, Magyarföld volt polgármestere, Rátóti Zoltán és Gryllus Dániel. Az idei fesztivál július 14-én délután a Kanizsa Bigband felléptével kezdődik és július 16-án este Lovasi András szólóestjével zárul. Közte a három napon fellép többek között a Vecsei H. Miklós és a Qjúb, a Muzsikás és Berecz István, Lackfi János, a Kaláka, Rátóti Zoltán, a Sziámi AndFriends, a Laposa Julcsi Band, valamint az Eucharist és Mező Misi. A fesztivál zárónapján a fellépők részvételével 11 órakor kezdődik az ökumenikus istentisztelet, a szolgálattevő lelkészek: Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, Balog Zoltán református, Kondor Péter evangélikus püspök.

Leendő biológusok, tanárok, kutatók a genetika táborban

Harmadik alkalommal rendezték meg idén a genetika tábort a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. A hétfőtől péntekig tartó foglalkozás csütörtöki vendége az intézmény egykori diákja, Lepár Dávid negyedéves egyetemi hallgató volt, aki az ecetmuslica genetikai állományát mutatta be az érdeklődő diákoknak. A diákok az előadást követően maguk is különböző mutáns muslicákat azonosítottak. Lepár Dávid elmondta, több ezer mutáns ismert, ő maga három ilyen törzset hozott létre keresztezésekkel kutatómunkája során. A Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékének negyedéves hallgatója, aki szakdolgozatához kapcsolódó kutatói munkáját az ivarsejt-genetikai kutatócsoportban végzi. Diplomája megszerzése után Dávid gimnáziumi biológia-kémia tanár, illetve óraadó egyetemi tanár, s nem utolsósorban kutató szeretne lenni. Boncz Dániel biológia tanár, laborvezető hozzátette: a genetika tábort két évvel ezelőtt szervezte meg először, mivel az online tanítás miatt lemaradtak a diákok a gyakorlati oktatásról, így ilyenkor a táborban egy hétig a kísérleteké, boncolásoké, a biokémiai feladatoké és persze a játékoké a főszerep. A program nagyon népszerű, amire főleg biológiai fakultációsok vagy olyan fiatalok jelentkeznek, akik a természettudományok területén képzelik el jövőjüket.

Kézműves tábor volt a múlt héten Zalaegerszegen, Gébárton

A népművészet és a népi kismesterségek bemutatása a célja annak a komplex gyermektábornak, amit már 37. alkalommal szervezett meg a múlt héten a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház. A programot a Csoóri Sándor Alap támogatta, a kicsik alkotásaiból pénteken délután nyílt zárókiállítás. Természetes anyagokból hagyományos technikákkal készültek a használati tárgyak és játékok, amit hazavihettek magukkal a kis táborlakók. A program népszerű, a helyi és városkörnyéki gyerekek mellett távolabb élő rokonok, például szegediek vagy zalaegerszegi nagyszülők budapesti unokái kapcsolódtak be a foglalkozásokba. Zárónap a népi gasztronómiát is beiktatták, kukoricamálét sütöttek és mentás, citromfüves frissítőt készítettek. Nagy Béla fafaragó és Csuti Tibor fazekas mellett Horváth Éva nemezelő és Orot Istvánné gyöngyfűző segítségével készültek a különféle tárgyak, többek között a bodzasípok, kerámia edények, bőr tolltartók, kulcstartók, gyöngyfűzéssel karkötők és virágok. Simonné Dávid Anita népi játszóházvezető volt a héten a tábor vezetője, aki arról tájékoztatott, hogy ő főleg a textilmunkák készítésében segítette a gyerekeket.

A hulladékkezelés és a védőnői rendszer is állami fenntartásba kerül

Soron kívüli közgyűlést tartott a közelmúltban a nagykanizsai önkormányzat, melynek keretében a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változásokról, illetve a védőnői rendszer állami fenntartásba kerüléséről is döntött a képviselő-testület. A közgyűlés emellett egy új játszótér kijelöléséről és a Kertvárosi Tagóvoda tetőfelújításáról is határozott. Július 1-től centralizált hulladékgazdálkodás váltja fel a jelenlegi önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási rendszert. Az évente mintegy 5 millió tonna települési hulladék kezeléséért a MOL lesz a felelős. A MOL megalapította a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. elnevezésű céget és vállalta, hogy egy olyan hulladékkezelési rendszert hoz létre, amely egységes, versenyképes, átlátható és fenntartható lesz. A köztisztasági feladatellátás, azaz az utcaseprés viszont továbbra is önkormányzati feladat marad. A közgyűlés egy új játszótér kijelöléséről is döntött. A Szerencsejáték Zrt. ugyanis egy integrált, befogadó játszótér kialakítását kezdeményezte, melynek lényege, hogy a fogyatékkal élő gyerekek ép társaikkal együtt tudjanak játszani. A lehetséges helyszínek számbavételét követően a testület úgy határozott, hogy a Kanizsa Aréna és a Kanizsa Centrum közötti zöldterületen valósuljon meg a beruházás, mivel ezen terület megközelíthetősége és közműellátása is rendben van.