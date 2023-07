Az egerszegi Meseautó Alsóörsön, A Pál utcai fiúk pedig Fertőrákoson aratott telt házas sikert

Június 24-én nagy sikerrel játszotta a Kvártélyház Szabadtéri Színház a Meseautó című musical comedy-t a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében megrendezett Szabadtéri Színházak Találkozóján, az alsóörsi Amfiteátrumban. Erről a szabadtéri színház ügyvezetője, Tompa Gábor adott tájékoztatást. Ezt megelőzően június 9-én és 10-én a Fertőrákosi Kőfejtő- és Barlangszínház nézőterét töltötte meg A Pál utcai fiúk című zenés játékkal a zalaegerszegi szabadtéri teátrum társulata. Az előadások Zalaegerszegen is folytatódnak: a Meseautó júliusban három estén át várja a közönséget. A Pál utcai fiúk július közepén kerül újra a zalaegerszegi színpadra (mindhárom előadásra elfogytak a jegyek), valamint jön az új bemutató, az ÁJLÁVJÚ. Utóbbi olvasópróbáját pénteken tartották, a bemutató július 28-án lesz, majd további hét alkalommal játsszák. A kvártélyházi nyár idén sem nélkülözi a Zalai Táncegyüttes produkcióját, melyre augusztusban számíthatnak a nézők. A KvártélyházNyár 17. évadát kezdte meg 2023 júniusában.

Zalaegerszegen tart konferenciát a Magyar Múzeumi Történész Társulat

Ellátogatott a MAMUTT Zalába, ugyanis a Göcseji Múzeum szervezésében a megyeszékhelyen tartotta háromnapos országos továbbképzését a történész-muzeológus szakma. A 2000 novemberében létrejött Magyar Múzeumi Történész Társulat (MAMUTT) múlt héten a zalaegerszegi Mindszentyneumban kezdte ez évi, immár sorrendben huszonnegyedik konferenciáját. Mint Béres Katalin történész-főmuzeológus, a program főszervezője elmondta, az idei rendezvény helyszínének azért ajánlkozott a Göcseji Múzeum, mert szeretnék bemutatni a felújított intézményt és a Mindszentyneumot. Ez utóbbihoz kapcsolódott a konferencia nyitóelőadása is, melyet Balogh Margit Pehm (Mindszenty) József emlékezete Zalaegerszegen címmel tartott. Ez évben ugyanis arra vállalkoztak, hogy az előadásokkal a múzeumi gyűjtemények tükrében mutassák be a történelem és emlékezet kapcsolatát a 20. században. A kilenc előadásból zalaegerszegi vonatkozású volt Erős Krisztina, történész-muzeológus előadása is, amely az 1956-os repülőgép-eltérítés Göcseji Múzeumban őrzött relikviáiról szólt. Zalához kapcsolódott a Festetics család emlékezetét taglaló előadás is, amit Tar Ferenc, a hévízi Bibó gimnázium tanára tartott. Az első nap zárásaként adták át Wellmann Imre akadémikus, történész, levéltáros, muzeológus, a 18. századi agrártörténet kutatója nevét viselő díjat, melyet idén Gál Éva, a pécsi Janus Pannonius Múzeum osztályvezető történész-főmuzeológusa vehetett át.

Apró lépések a fenntartható jövőért, tehetségfejlesztő program Nagykanizsán

A nagykanizsai Miklósfai Tagóvoda a 2022-2023-as nevelési évben „Az aprók tudománya” program keretén belül 30 órás komplex, teljes körű tehetségfejlesztő programsorozatot valósított meg tíz gyermek részvételével. Akkreditált kiváló tehetségpontként nagy figyelmet fordítanak a különleges bánásmódot igénylő, tehetséges gyermekek fejlesztésére – fogalmazott Geröly Krisztina, a tagóvoda vezetője. Az óvodai csoport keretein belül és tehetségműhelyekben fejlesztik komplex módon személyiségüket, egyaránt odafigyelve erős és gyenge oldalaikra. Kiemelkedő adottságaikra építkezve kínálnak számukra sokszínű tevékenységeket, élményeket. A digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló élmény-és felfedezés központú programunk lehetővé tette a gyermekek sokoldalú fejlesztését, személyiségük gazdagítását. A Nemzeti Tehetség Program "Speciális fejlesztést célzó programok támogatása" pályázati kiírásán 1,5 millió forint támogatást nyertek a projekt megvalósításához. A digitális pedagógiai módszerek, eszközök, a robotika segítségével sikerült olyan ösztönző, 21. századi közeget kialakítaniuk, mely kiszélesítette a lehetőségek tárházát a gyermekek és pedagógusok számára egyaránt, illetve a szülők számára útmutatást nyújtott az értékteremtő megoldások irányába.

Éjszakai buszok álltak forgalomba a Balaton északi partján, Keszthelyt is érinti a Káli-kör

2023. június 17-től, a Volánbusz nyári menetrendjének bevezetésétől új, éjszakai járatokkal bővült a Káli-medence, valamint Badacsony, Szigliget, Keszthely és Hévíz környékének autóbuszos kínálata. A Káli-kör elnevezésű, 7702-es vonalszámú járatok Tapolcáról Révfülöpre, a 6363-as járatok Alsópáhokról Badacsonytomajra közlekednek. Káli-kör néven új éjszakai körjárat során az autóbuszok megállnak a Káli medencében fekvő településeken, Gyulakeszin, Káptalantótin, Mindszentkállán, Szentbékkállán, Köveskálon, Balatonhenyén, Kővágóörsön is, így ezekről a településekről is biztosítanak eljutási lehetőséget Tapolca és Révfülöp felé egyaránt. A járatok Révfülöpön csatlakoznak a Balatonfüred felé induló, és onnan érkező éjszakai Bagolyvonatokhoz. Alsópáhok és Badacsonytomaj között is új éjszakai autóbuszok segítik az esti hazajutást. Az autóbuszok mindkét irányba megállnának Hévízen, Cserszegtomajon, Keszthelyen, Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen, Balatongyörökön, Balatonedericsen, Szigligeten, Badacsonylábdihegyen és Badacsonyban is, illetve Badacsonytomaj, Vasútállomáson átszállást biztosítanak a Balatonfüred és Tapolca között közlekedő Bagolyvonatokra.