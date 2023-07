Mint ismert, Horvátországban is megjelent és az elmúlt időszakban robbanásszerű terjedésbe kezdett az afrikai sertéspestis (ASP). A magyar állategészségügyi hatóság megerősítette járványvédelmi intézkedéseit, hogy minimalizálja a vírus behurcolásának kockázatát.

A gazdálkodók számára kiemelten fontos jelenleg – különösen a járvány gyors terjedése miatt –, hogy információval rendelkezzenek a horvát származású élősertés, sertés eredetű termék megfelelő származásáról, a horvátországi korlátozás alatt álló területek alakulásáról. A Nébih ASP tematikus oldalán településlistával, valamint az EU-s térképes kereső elérhetővé tételével segíti az érintettek tájékozódását: https://portal.nebih.gov.hu/-/asp-korlatozas-fertozott-teruletek-horvatorszag

Bár az informálódás a magyar gazdálkodók érdeke is, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a mozgatási tilalmak betartatása, a fertőzött területekről más tagállamba történő szállítás megakadályozása elsődlegesen a horvát szakhatóság feladata! E kötelezettségről uniós határozat is rendelkezik*. Épp ezért az elsődleges és hivatalos hírforrásnak is a horvát hatóság által közzétett információk számítanak. Emellett fontos kiemelni, hogy – a járvány indokolta speciális szabályokon túl – továbbra is érvényes minden, a tagállamok közötti élőállat-mozgatásra vonatkozó előírás, azokat kötelező betartani.

Az ASP-vel kapcsolatban további információk olvashatóak a Nébih weboldalán:

https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

Kapcsolódó jogszabály: