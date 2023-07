A Sümeg és Zalaszentgrót között fekvő, valamivel több, mint 180 lelket számláló kistelepülés rendelőjében minden korszerűsödött, így például a belső burkolatok és a nyílászárók, emellett lecserélték a tetőhéjazatot is. Az épülethez akadálymentes rámpa vezet, s a mosdót is úgy alakították át, hogy azt a mozgássérültek is kényelmesen használhassák.

Czémán Imre, Szalapa polgármestere az avatáson hangsúlyozta, az épület már nagyon rászorult a rekonstrukcióra. Emlékeztetett, a projekt 2021-ben tartaléklistáról került az Mfp támogatott beruházásai közé. Hozzátette, „bízunk abban, hogy a jövőben is érdemesnek tartják településünket az innovációra”.

Teljes egészében megújult a rendelő. Az avatáson elöl Czémán Imre és Nagy Bálint, mögöttük az ünnepre összegyűlt helybéliek

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője leszögezte: a kormány elkötelezetten támogatja, hogy a Zalában élőknek érdemi jövőképe legyen, és a vármegye települései is hozzá tudjanak járulni a vidék megtartóerejének erősödéséhez. E küldetés sikerét jelzi, hogy a Keszthely központú választókerületben mintegy ezerrel nőtt a lélekszám az elmúlt években.

A politikus kiemelte, a kabinet felismerte a vidék jelentőségét, és a fejlesztési tervekhez pénzt is biztosít, az Mfp-ben például teljes egészében hazai forrásból.

– Ezekben a pályázatokban a települések maguk dönthetnek arról, mire van szükségük, s nem a különböző prioritásokhoz kell alkalmazkodniuk, mint az uniós kiírásoknál – szögezte le Nagy Bálint. – Lényegében tehát minden területet lefedve, nagyon sok beruházás megvalósulhatott az elmúlt években, az eszköz- és járműbeszerzésektől az ingatlan-, út- és energetikai fejlesztéseken át közösségi terek kialakításáig és épületek megújításáig.

Nagy Bálint: Nagyon sok beruházás megvalósulhatott az elmúlt években, a politikus mögött Czémán Imre

Az államtitkár azt mondta, az elmúlt évek bővelkedtek forrásokban, most azonban számos európai gazdasági probléma és az orosz-ukrán háború nehezíti a helyzetet, így még inkább felértékelődik a közösségek összefogása.