Július 3-án kezdődött el a Göcseji Múzeum idei régésztábora, amely tíz éve kínál betekintést az általános iskolásoknak az egyik legérdekesebb történészi hivatás rejtelmeibe. A délutáni gyakorlat vezetője, Nagy Gergely az őskorral foglalkozik, ami körülbelül 1 millió évvel ezelőtti időt jelent, hiszen Afrikában találtak erre utaló leleteket. Az élelemtermelés hozta létre a pattintást, majd a csiszolást, de még az újkorban is használták a kovás puskák kováihoz. Sőt, mondta ottjártunkkor a régész, az észak-amerikai indiánokhoz még a hetvenes években is mentek obszidián pengét csináltatni szemműtétekhez, amit szikenyélbe fogtak be. A pattintás ugyanis a köszörüléssel szemben molekuláris szinten éles felületet ad. Minderről és még sok más érdekességről hallhatott az elmélyült munka közben az a 12 diák, aki Gergely mellett ülve próbálgatta a magyarországi Bükkből érkezett kovaköveken az ősi mesterség fogásait. Bükkszentlászló mellett szinte kimeríthetetlen a készlet a szürkéskék kőből, mondta a régész, aki egyébként már a Bakonyban is talált túrái során hasonló adottságú, minőségű követ.

- Az idei tábor a régészet gyakorlati oldalát igyekszik megragadni - tájékoztatott Simmer Lívia régész, a Göcseji Múzeum főmuzeológus munkatársa. - Az első napon leraktunk az elméleti alapokat, így a lelőhely-meghatározást, a lelet dokumentálását egészen addig, amíg a nagyközönség kiállításon láthatja az eredményt. Az elmúlt évek zalai ásatásainak anyagát, jellemző tárgyait mutattuk be a gyerekeknek, de volt sírbontás is. Délután Rendes Katalin antropológus mutatta be egy-egy igazi csontvázon a kormeghatározást, valamint betegségekre utaló jeleket is kerestek a szakemberrel együtt.