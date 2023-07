Karitatív tevékenységüket még 2015-ben kezdték el korábbi lakóhelyükön, Sümegcsehiben, majd azt követően is folytatták, hogy az ottani lakóházuk leégését követően Kustánszegre költöztek át. Nyaralj nálunk ingyenesen néven egy civil szervezetet hoztak létre, amely segítségével nemcsak a rászorulók ingyenes nyaralását szervezik meg, de eleinte másokat is sikerült bevonniuk a mozgalmukba. Ennek köszönhetően hazánk hét helyszínén mintegy ezer fő számára vált lehetővé a nyaralás. Erdélyi Margit ugyanakkor hozzátette, a lehetőség idővel egyre szűkült, mára gyakorlatilag egy tiszafüredi kemping mellett már csak ők maradtak.

Tevékenységükre felfigyelt a térség országgyűlési képviselője, Vigh László is, aki szerdán látogatást tett kempingjükben. Elmondta: szeretne segítséget nyújtani ahhoz, hogy ez a speciális szolgáltatás életben maradjon, valamint követendő példává is váljon, hiszen vannak az országban családok, akik számára csak ily’ módon válik elérhetővé a nyaralás. Ezért egyrészt szeretne további támogatókat is megnyerni az ügy mellé, illetve a felmerülő költségek részbeni finanszírozása érdekében figyelmükbe ajánlotta a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati rendszerét, amely az ilyen kezdeményezéseket is támogatni hivatott.