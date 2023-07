Németh Géza polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, bár elsősorban a termelői piac igényeit hivatott kiszolgálni a pályázati támogatással kialakított épület és a hozzá kapcsolódó területe, ám azt is szeretnék, ha közösségi színtér szolgálna, azaz akár önkormányzati vagy családi rendezvények, akár kulturális programok helyszíne is lenne. Azt is elmondta: egyelőre még csak az épület készült el, a piac működési engedélyének beszerzése folyamatban van, ezért a hivatalos megnyitót július 28-án, az első piacnapon tartják.

A Friman Martin karnagy által vezetett Mura Térsége Tűzoltózenekar is fellépett a próbarendezvényen Fotó: Gyuricza Ferenc

- Az avatóünnepséget követően hetente egy alkalommal, péntek délutánonként tart majd nyitva a becsehelyi termelői piac – mondta Németh Géza. – A nyári időszámítás szerinti időszakban 17 és 20 óra között, amikor hamarabb sötétedik, akkor valószínűleg előbbre hozzuk majd a nyitvatartási időt.

A polgármester azt is hozzátette, egy közösségi térként funkcionáló termelői piac jóval több, mint egy elárusítóhely, hiszen lehetőséget kínál az emberek számára a találkozásra, a jóízű beszélgetésekre és a tartalmas kikapcsolódásra. A pénteki próbarendezvénnyel ennek demonstrálása is szándékuk volt, lángossal, kolbásszal várták az érdeklődőket, de voltak gyermekprogramok, fellépett a Mura Térsége Tűzoltózenekar, este pedig az énekes Kaczor Feri szórakoztatta a megjelenteket.