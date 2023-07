Zalalövőn korábban is voltak hasonló rendezvények, Páli Zoltán plébános ezért szerette volna rögtön a városba kerülését követően feléleszteni annak hagyományát, tavaly egyeztetési nehézségek miatt azonban még nem sikerült az ötnapos programsorozatot megszervezni, ám idén már nem volt akadálya a megtartásának. Az atya azt is hozzátette, igény is volt rá a szülők és a gyerekek részéről, a létszám ugyanis gyorsan feltelt. Ez egyrészt abból is adódik, hogy vállalkozói támogatásnak, illetve pályázati forrásnak köszönhetően igen kedvező anyagi feltételek mellett tudtak ötnapos tartalmas elfoglaltságot kínálni a résztvevőknek.

- Ennek a tábornak kettős célja van, egyrészt a hitélet megerősítése, de azt játékélmények biztosítása által, azaz a szabadidős tevékenységet kombináljuk a hitoktatással – magyarázta a plébános. – Ezért nálunk nincsenek előadások, de minden egyes nap programja valamilyen szentírási eseményhez vagy egy-egy konkrét szenthez kötődik. Közben vetélkedők, sportesemények, ügyességi játékok várnak a résztvevőkre.

A táborban zömében általános iskolások vettek részt, ministránsok, felolvasók, hitoktatásra járó diákok. A csoportvezetők középiskolások voltak, s akadt néhány felnőtt segítő is, köztük a tavasszal diakónussá szentelt Járfás Ádám kispap, valamint hitoktatók. A programot minden egyes nap a Szent Márton házban indították, majd innen mentek a konkrét helyszínekre. Voltak a lovaspályán, a pusztacsatári kápolnánál, ahol két újmisés pap mutatta be a szentmiseáldozatot, de ellátogattak Szentgotthárd-Rábakethelyre, ahol Brenner János életével ismerkedhettek a táborozók, részt vettek kerkai raftingtúrán, a zárónapon pedig az atya szülővárosába, Sárvárra kirándultak, ahol a helyi fürdő is fogadta őket.