Mint azt Domborai Anett elmondta: az elnyert támogatásból először felújították a pékműhelyt, ahol saját készítésű kenyeret, süteményeket és egyéb pékárút is sütnek, sőt az szakma iránt érdeklődőknek még tanfolyamokat is tartanak..

– A kisboltot azért nyitottuk, hogy el tudjuk látni jó minőségű élelmiszerrel a helyieket, illetve, hogy saját és a környékbeli gazdák termékeit is forgalmazni tudjuk – árulta el Anett, aki hozzátette: egy fedett közösségi teret is létrehoztak abban bízva, hogy a turisták is egyre nagyobb számban felfedezik a települést, amely a Kéktúra útvonalon található.

A pénteki avatáson részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki emlékeztetett: a Magyar Falu Program keretéből közel 50 milliárd forintot különített el a kormány a falusi kisboltok felújítására, illetve újranyitására, hogy a vidéken élők helyben tudjanak vásárolni.

– A falusi kisboltokban lévő termékek egy része olyan helyi és környékbeli gazdáktól származik, akiket mi magunk is ismerünk - fogalmazott a képviselő, aki hozzátette: a valkonyai kisboltban is ilyen szörpöket, lekvárokat, mézeket talált, nem beszélve a helyi pékműhely által készített ínyencségekről.