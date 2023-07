Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férőhely elnyerésére. (A pályázat teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon olvasható.)

A férőhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi felvételi kérelmet.

A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsőéves hallgatóknak és a leendő elsőéveseknek is szabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férőhelyek” pályázati kiírásban szereplő határidőre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottságához.

A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó körülményei, így különösen a jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülők foglalkoztatása, kiemelkedő tanulmányi és sporteredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

A pályázat benyújtásának és beérkezésének határideje: 2023. augusztus 25.