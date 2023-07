Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 35/2021.(VI.21.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férőhely elnyerésére. (A pályázat teljes szövege a zalaegerszeg.hu internetes oldalon olvasható.)

A férőhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi felvételi kérelmet.

A kollégiumi férőhelyek kizárólag pályázat útján nyerhetőek el, a pályázatokat a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani, ZMJV Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoportjára címezve.

A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázó a.) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, b.) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán végzi, c.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, d.) jogosult a kollégiumi férőhely iránti kérelem benyújtására, de kérelmét helyhiány miatt elutasították.

Fontos információ: az a pályázat, amelyet nem a rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmányokkal és határidőre nyújtanak be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsőéves hallgatóknak és a leendő elsőéveseknek is szabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férőhelyek” pályázati kiírásban szereplő határidőre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottságához.

A pályázat elbírálásának feltétele: a pályázó az elbírálást megelőző félévben minimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi eredményt ért el. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében tanulmányait még nem kezdte meg, pályázatában a felsőoktatási intézménybe történő felvételt hitelt érdemlően bizonyítania kell, ebben az esetben a pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó érettségi vizsgaeredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.

A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó körülményei, így különösen a jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülők foglalkoztatása, kiemelkedő tanulmányi és sport eredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 25.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje is 2023. augusztus 25-e, ezt a pályázatok feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni.

A pályázathoz csatolni kell: a rendelet 1. mellékletében szereplő adatlapot, valamint az abban meghatározott igazolásokat az alábbiak szerint: a.) a felsőoktatási intézmény kollégiumi felvételt helyhiány miatt elutasító döntését, b.) felsőbb évesek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, valamint a tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv felsőoktatási intézmény által hitelesített másolatát, c.) első évesek esetén a felsőoktatási intézménybe történt felvételről szóló eredeti igazolás, valamint az érettségi vizsgabizonyítvány másolatát, d.) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint, e.) az együtt lakókról szóló igazolást (Kiállító: ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály),.) a pályázó családjában élő 16. életévét betöltött, eltartott gyermekek tanulmányait igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását. A pályázati adatlap beszerezhető Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 17-19.), illetve letölthető Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portáljáról (www.zalaegerszeg.hu ) az „E-ügyintézés → formanyomtatványok → oktatási - kulturális ügyek” és a „Kultúra, Köznevelés, Sport rovat, az utóbbiban a „Felsőoktatás” alcím alatt.

Bővebb felvilágosítás: ZMJV Polgármesteri HivatalPolgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoport Telefon: 92/502-190, 92/502-189.