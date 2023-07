A műszaki és a gazdaságtudományi képzésekre felvettek száma több mint a duplája a tavalyinak. A műszaki képzési területen 117%-os a növekedés mértéke, gazdaságtudományi területen 111%-os, míg az informatikai területen 22%-kal emelkedett a felvett hallgatók száma.

A ZEK-re összesen 222 hallgató nyert felvételt a tavalyi 118 diákkal szemben. A legmagasabb bekerülési pontszám 358 volt.

A Gazdálkodási Kar Zalaegerszegre 133 fő került be, míg a műszaki képzésekre 50 fő, a gazdaságinformatikai képzésekre 39 fő.

A gazdaságtudományi képzési területen mindkét alapszak - gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel - indul nappali és levelező munkarendben is. Felsőoktatási szakképzés keretében gazdálkodási és menedzsment szak indul nappali munkarendben, míg levelező munkarendben mindkét hirdetett szak fogad hallgatókat 2023. szeptembertől. A ZEK képzései közül legtöbben gazdálkodási és menedzsment alapszakra nyertek felvételt, országosan is ez az alapképzés a legnépszerűbb a jelentkezők körében.

A műszaki képzési területen mindhárom alapszak - gépészmérnök, a mechatronikai mérnök és tesztmérnök képzés - elindul nappali tagozaton. A ZEK-re felvételt nyert hallgatók 91 százaléka államilag támogatott formában tanulhat, ami kimagasló eredményt jelent.

A Zalaegerszegi Egyetemi Központba beiratkozó, legmagasabb pontszámot elért 100 elsős hallgatónak 1-1 tabletet adnak a képzés idejére. Valamennyi képzést hirdetik póteljárásban is, amelyre várják a jelentkezőket és várják a duális képzésre is a jelentkezéseket, a felvettek számára ősztől a mentorképzés is rendelkezésre áll.