Gyergyák Zoltán polgármester elmondása szerint a faluszépítő napok megszervezését az indokolja, hogy a településnek nincs férfi közmunkása, aki az olyan keményebb fizikai munkát igénylő feladatot is el tudná végezni, mint például egy drótkerítés felállítása.

- Márpedig ilyen munkálatokra szükség van, hiszen akadnak olyan önkormányzati területek, amiket el kell kertelnünk az oda bejáró vadak miatt – magyarázta a polgármester. – Ilyen a kerékpáros pihenő, de az a telek is, amit közösségi komposztálónak jelöltünk ki. A temető környezetének rendezésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk, de ott is adódnak olyan feladatok, amihez szükség van nagyobb léptékű összefogásra. Időszerűvé vált a sövény nyírása, az elhanyagolt sírok környezetének rendbetétele, s az elmúlt napokban elvégzett kaszálás utáni takarítás is ad bőven feladatot, le kell takarítani a sírokat, össze kell gereblyézni a levágott, megszáradt füvet, ehhez sok dolgos kézre van szükség.

Gyergyák Zoltán hozzátette: a község lakói a korábbi közösségi munkából is kivették részüket, most azonban minden eddiginél több önkéntes jött össze, a faluszépítő napon ezáltal mintegy negyvenen munkálkodtak. Sort tudtak keríteni a falu melletti szőlőhegyre vezető út menti területek és a helyi kápolna közvetlen környezetének gondozására is. Ez utóbbi feladatokhoz ráadásul olyanok is csatlakoztak, akik nem is murarátkai lakosok.