A vasárnapi találkozó helyszínen, a vasútállomás melletti területen több mint 150 jármű sorakozott fel. Erdei Csaba polgármester szerint önmagában már ez is rekordnak számít, s a nézelődők számát illetően is növekedést tapasztaltak.

– Ez utóbbit nem tudjuk mérni, hiszen belépőjegyet nem szedünk, a hatalmas területen pedig eloszlik a tömeg – mondta Erdei Csaba. – Az biztos, hogy motorból még sosem volt ennyi látható nálunk, az autóknál pedig a korábbi éveknek megfelelő a felhozatal. Az eredeti elképzelésünkön az évek során annyiban változtattunk, hogy már nemcsak az egykori szoci gyártású, vagyis a keleti blokk országaiból származó járműcsodákkal lehet a bemutatón részt venni, hiszen senkit sem szerettünk volna kizárni a rendezvényről. Arról nem is szólva, hogy egy nyugati veterán autó vagy motor tulajdonosa legalább annyi időt fordít a járművére, mint a keletiek, ezért azt sem szerettük volna, ha ők hátrányban érzik magukat.

A polgármester azt is hozzátette: a bemutatott járműveket zsűrizték is, a legrégebbi, a legeredetibb állapotú, valamint a legszebbnek talált autó és motor tulajdonosa kapott elismerést. Emellett egyéb programok is vártak az érdeklődőkre, így a korábbi évek találkozóinak egyik közreműködője, az idén elhunyt helybéli Gál István tiszteletére egy rövidebb emléktúrát tartottak a résztvevők, ez a környező településeket érintette. Volt továbbá koncert is, a korábbi években megszokott ügyességi versenyt azonban ezúttal már elhagyták, ugyanis a szervezők szerint azt ekkora érdeklődés mellett igencsak nehéz lett volna már biztonsággal kivitelezni.