Mint mondta: tavaly ebben az időben rendelték meg a városi, Erzsébet téri tűzijátékot.

- Idén 2,2 millió forinttal több forrást biztosítottunk a költségvetésben a városi rendezvényekkel összefüggő kiadásokra, mint tavaly, de a költségvetés elfogadásakor jeleztük, ha szükséges további összegeket is készek vagyunk ide csoportosítani - mondta dr. Fodor Csaba. - Mivel a júniusi közgyűlésig ilyen kérés nem érkezett, így a pénz tehát nem lehet probléma.

Az ÉVE frakcióvezetője elmondta: a városi rendezvények szervezése a polgármesteri hivatal feladata, eddig is ők készítették elő, az ehhez szükséges munkakörben többen is vannak a kabinetekben, szervezési csoportban még Balogh László annak idején a pandémia alatt is bővítette a munkatársak számát.

- Szóval a forrás rendelkezésre áll, hiszen többet nem kért a polgármester, viszont a közbeszerzési bizottság elé még egyetlen, az előkészítéssel kapcsolatos beszerzési eljárás sem került a mai napig - árulta el dr. Fodor Csaba, aki hozzátette: vajon mit csinál Balogh László, vagy azok az embereik, akiknek a szervezés lenne a feladata?