A Szent László-plébánia idén nyáron is várja a zarándokokat a búcsúi szentmisékre a kegyhelyen. Július 30-án, vasárnap a nagyszülők zarándoklatán a járműveket is megáldják, a 11 órakor kezdődő misét dr. Brenner József nagyprépost mutatja be, a Szent László-kórus közreműködésével. Jó idő esetén a szentmisét a kegytemplom kertjében, a szabadtéri oltárnál mutatják be.