A magyar hallgatók mellett 20-25 külföldi diák is a nagykanizsai intézményben kezdi tanulmányait, hiszen három képzést is angol nyelven hirdetett meg az egyetem.

- A felvételi eljárás jelentős átalakuláson megy keresztül, ami abban is megnyilvánult az idén, hogy nem volt kötelező az emelt szintű érettségi és számos egyetem eltörölte a 280 pontos minimum határt - mondta a főigazgató, aki hozzátette: talán ennek is köszönhető, hogy a hallgatók sokkal bátrabban jelentkeztek az alapszakokra, illetve ismét megnövekedett az érdeklődés a levelezős képzésekre.

Dr. Kaszás Nikoletta elmondta: négy új szakkal - körforgásos gazdaság menedzsment mesterszak, a körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterszak, a fenntartható és körforgásos turizmus alapszak és a kereskedelem és marketing alapszak - debütáltak a felvételi eljárásban. A ponthatárok tekintetében a főigazgató jelezte: 5-10 százalékos emelkedés volt a tavalyi évhez képest, de ez inkább annak tudható be, hogy többen jelentkeztek idén a hazai felsőoktatási intézményekbe.

- Azok, akik most nem kerültek be az általunk indított szakokra, az augusztusi pótfelvételi keretében újra próbálkozhatnak - mondta a főigazgató, aki jelezte: minden szakot meghirdetnek, sőt mérnöki és informatikai területen még államilag támogatott, ösztöndíjas helyek is lesznek.