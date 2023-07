Nemrég írtunk arról, hogy nem működnek a szökőkutak Zalaegerszegen, ezzel is spórol az önkormányzat a közgyűlés korábbi takarékossági döntése alapján. Balaicz Zoltán polgármester nemrég Facebook-posztjában jelentette be: a költségvetési fedezet megvan, s be is indították a szökőkutakat.