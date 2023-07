Bécs Tiborné polgármester lapunknak elmondta: a több mint 330 méter hosszú Templom utca burkolatának felújítására tavaly nyújtottak be támogatási kérelmet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz, s az elmúlt év végén meg is kapták az értesítést annak pozitív elbírálásáról. A munkálatokat az előkészítés miatt azonban így is csak múlt héten kezdhette meg a kivitelező, a községben azonban bíznak benne, hogy így is sikerül a nyáron teljes egészében befejezni.

- Kustánszegen több útszakasz felújításra szorul, ám csak egy része van az önkormányzat tulajdonában – magyarázta Bécs Tiborné. – Elsőként azért a Templom utcára esett a választásunk, mert annak a végéből nyílik a legszebb kilátás a környékre, így turisztikai szempontból is van jelentősége. Az utcán lakóépületek is találhatóak, illetve itt a templom, a millenniumi park, valamint a világháborús emlékmű is.

A beruházás során a kivitelező cég munkatársai az alapozást követően 330 méter hosszan és három méter szélességben alakítanak ki új aszfaltburkolatot, illetve kétoldalt 50-50 centiméteres padkát. Az építési munkálatok költsége 27 millió forint, az elkészítésre, tervezésre, valamint kiegészítő feladatokra további több mint 3 millió forintot kell fordítaniuk. A projekt összeköltsége így meghaladja a 30 millió forintot, amit teljes egészében lefed a pályázaton elnyert összeg.