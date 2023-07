A Szlovénia jelentős részét sújtó vihar a Muravidéken négy közigazgatási egységet érintett, ebből a legjelentősebb károkat Gornja Radgona és Muraszombat szenvedte el. Előbbi helyszínen mintegy száz épület sérült, köztük középületek is. A Lendvához viszonylag közeli Turniscén ugyancsak komoly károk keletkeztek, ott az általános iskola teljes tetőszerkezetét lerombolta az orkán, a közlekedést pedig kidőlt fák nehezítették.

A nemzetiségileg vegyesen lakott települések közül Dobronak volt a leginkább érintett a viharban, itt 30 épület sérült, köztük az általános iskola, a Szent Jakab templom, valamint a nemzetközi hírnévnek örvendő orchideafarm tetőzete is. A határ menti Zsitkócon hat épületben keletkeztek károk, ebből az egyiknek ugyancsak leemelte teljes tetőszerkezetét az orkán erejű szél.

A helyreállítási munkálatokban több ezer ember vesz részt, ám az így is több napot, akár egy hetet is igénybe vehet – mondják a szakértők. A kár nagysága több tízmillió euró is lehet, ezért Rudi Medved, a Védelmi Minisztérium államtitkára állami segítségnyújtást ígért.