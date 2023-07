Az egyik belvárosi ingatlanközvetítő iroda vezetője, Hajas Erika szerint Nagykanizsán nem jellemző, hogy diákok, egyetemisták nagy számban keresnének albérletet. Sőt tapasztalatai szerint a bérbeadók nem is preferálják a fiatalokat, mert jobban szeretik azokat a bérlőket, akik biztos egzisztenciával, munkahellyel rendelkeznek.

– Ha mégis érkezne ilyen igény, akkor Kanizsán van kínálat – folytatta Hajas Erika. – Ilyen esetben a kisebb alapterületű, másfél szobás, amerikai stílusú nappali, hálószobával a legnépszerűbb, ami 1-2 főnek kényelmes. Feltétel még, hogy modern legyen, energetikai szempontból minél gazdaságosabb, vagyis alacsonyabb legyen a rezsi. Ezekért az ingatlanokért havonta 70-100 ezer forintot is elkérnek, nem úgy, mint egy nagyobb méretű, elavultabb, gázkonvektoros, kevésbé felújított lakásért.

A 2004 óta ingatlanok bérbeadásával is foglalkozó Hajas Erika elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a fiatalok csoportosan bérelnek egy nagyobb lakást, hiszen ebben az esetben a költségek eloszlanak. Nyilván ez a szülők számára is könnyebbséget jelenthet, az ilyen bérlemény a mai energiaárak mellett jó döntés lehet.

Hajas Erika, az egyik ingatlaniroda vezetője szerint nem jellemző, hogy Nagykanizsán egyetemista hallgatók lakást bérelnének

Fotó: Benedek Bálint

– A fűtési rendszer mellett a nyílászárók állapota is mérvadó, ugyanis nagyon nem mindegy, mennyi pénzt kell rezsire költeni – mondta. – A kanizsai hallgatók nagy eséllyel választanak a belvárosban ingatlant, melyből szintén van még kínálat. Mindig azt tanácsolom, hogy a leendő egyetemista 2-3 hónappal az oktatás kezdte előtt mérje fel a lehetőségeket, s kezdje meg a megfelelő ingatlan felkutatását. Ha megvan az ideális választás, akkor a kéthavi kauciót le kell tenni, elkészítem a szerződést és az előre meghatározott időben lehet költözni.

Akit felvettek a Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ valamelyik képzésére, az akár meg is nyugodhat, hiszen az intézmény a kezdetek óta arról híres, hogy minden első éves hallgatónak képes kollégiumi elhelyezést biztosítani. Idén sincs ez másképpen, a részletekről dr. Kaszás Nikoletta főigazgató beszélt.

– Tudjuk azt, hogy manapság egyre nagyobb gondot okoz a lakhatás, ha valaki egyetemistaként új városba költözik, ezért kiemelten odafigyelünk arra, hogy aki kollégiumi férőhelyre nyújt be igénylést, az meg is kapja a lehetőséget, ahogy az elmúlt 20 évben bármikor – mondta a főigazgató.

Mint hozzátette: az egyetem kanizsai kollégiuma körülbelül 90 fő elhelyezésére alkalmas, a többszintes épület első három emeletén a zuhanyzók és a mellékhelyiségek a folyosók végén találhatók, míg a további két szinten saját fürdőszobás helyiségek vannak. A kollégiumban két konyha is található, illetve a mosási lehetőség is biztosított. Természetesen közösségi terek és ingyenes wi-fi is rendelkezésre áll a kollégiumban.

– Az anyagiak tekintetében meg kell különböztetni az államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatókat, előbbieknek havonta körülbelül 15-20 ezer forintos kiadást jelent a kollégium, míg utóbbiaknak 20-25 ezer forint a kollégium havi díja, ami még mindig jóval alacsonyabb, mint egy albérlet ára – tette hozzá a főigazgató, aki megjegyezte: a kollégium alig 200 méterre található a központi épülettől, így a hallgatók gyalog is kényelmesen megközelíthetik az intézményt.