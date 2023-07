A hallgatókat, oktatóikkal együtt Balogh László polgármester Bizzer András alpolgármester társaságában fogadta pénteken a polgármesteri hivatal tárgyalótermében. A városvezető köszöntő beszédében elmondta: álmokat, víziókat kapott Nagykanizsa, olyan meglévő vagy leendő épületek terveit, melyek egyszer akár meg is valósulhatnának.

- Nagykanizsa különben is a betöltetlen potenciálok városa, amibe az is belefér, hogy a meglévő értékeinket továbbálmodjuk - folytatta. - Ők mindannyian a fővárosi Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán a diplomamunkájukat kanizsai épületekből írták és tettek immár sikeres vizsgát. A városban régi és új helyszínekre kerültek intézmények, különféle házak, bár egyelőre csak maketten, tervrajzok formájában. Fontos szerepük van ebben a projektben a kanizsai származású oktatóiknak, akik lokálpatriótaként biztatták a fiatalokat, hogy álmodjanak. Schrammel Zoltán építész, a fővárosi Műszaki Egyetem egyetemi adjunktusa mellett kollégája, Grédics Gyula az Építészmérnöki kar mesteroktatója, okleveles építészmérnök útmutatása sokat jelentett a hallgatóknak és persze nekünk is, akiknek a város az első.

Schrammel Zoltán és Grédics Gyula egyaránt büszke arra, hogy a hallgatóikat tárt karokkal fogadták Nagykanizsán és segítettek nekik az eligazodásban, amikor terepszemlén jártak. Ezúttal spanyol, szerb, brazil, finn, orosz, török, egyiptomi és vietnámi diákok alkottak Nagykanizsáról. Rengeteg élményben lehetett részük és örökre a szívükbe zárták a dél-zalai várost.

- Innovatív jövőbe mutató tervek éppúgy készültek, mint létező helyszín felújítása - mondta. - Ezek mind életképes, jól kidolgozott ötletek, melyeket megfelelő forrás esetén meg lehet valósítani. A hallgatók kitettek magukért, például az egyikőjük az egyik régebbi laktanya helyére mezőgazdasági képzőcentrumot álmodott meg, de készültek tervek egyetemi kollégiumra, az NTE 1866 vasúttal szembeni sporttelepének megújítására, a Csónakázó-tó melletti lovaspályára, sőt a Zsinagóga látogatóközponttá alakítására is.