A falumúzeum foglalkoztató épületének árnyékos teraszán a nyári kézművestábor résztvevői próbálhatták ki ügyességüket. A bevezetőben említett érdekességek Nagyari Katalin, a népi kismesterségek szakavatott oktatója irányításával formálódtak a gyerekek ujjai között.

Mint Varju András, a falumúzeum vezetője érdeklődésünkre elmondta, az ezredforduló táján hirdették meg először a népi kismesterségeket bemutató kézművestáborukat a 7-12 éves gyerekeknek. Mondhatni, töretlen népszerűségnek örvend azóta is a kezdeményezés, mert volt olyan esztendő, amikor kilenc turnust is lebonyolítottak, és érkeztek résztvevők még a határon túlról is. Ebben az esztendőben azonban változott a helyzet, a programra harminckét gyermek jelentkezett, ezért egy tábort tartanak, és a foglalkozások hétfőn kezdődtek.

Azt már mi tesszük hozzá, az érdeklődés csökkenésében szerepet játszhattak a nyári táborok bővülő kínálata mellett a szűkülő családi költségvetések is.

Az élmények azonban most is bőségesek, az első napon a gyerekek megismerkedtek a skanzenben a régmúlt idők tárgyi és épített emlékeivel, és már motívumokat is gyűjtöttek, házak oromdíszeit rajzolták le, árulta el a foglalkozások egyik vezetője, Dömötör Andrea népi iparművész.

Az irányítása mellett például bőrből készültek díszek, kulcstartó, de kipróbálhatták a gyöngyfűzést is, vagy Léder Anita segítségével a hímzett füzetborító készítését. Népszerű volt a kerámia gyertyatartó megformálása korongozással, amihez, Horváth Csaba fazekas nyújtotta a szakmai és technikai támogatást. És ha már elkészült a tartó, megtanulják majd a gyertyamártogatást is a gyerekek, akik közül többen évek óta visszajárnak a skanzenbe. Egyikük, a zalaegerszegi Bódis Zoé szeptemberben kezdi az ötödik osztályt, és ez a negyedik nyara, amiből egy hetet a falumúzeumban tölt. Mint mondta, nagyon megszerette az ügyességet igénylő foglalkozásokat, és barátokra is szert tett az évek során. Távolabbról, Iszkaszentgyörgyről érkezett Cseh-Németh Boróka, ő pár évvel ezelőtt már részt vett itt a kézművestáborban, akkor nagyon megtetszett a fazekasság, a korongozás, ezért örömmel tért vissza.