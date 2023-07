A focitornát annak idején a család egyetértésével és támogatásával kifejezetten a névadó tiszteletére hozták létre, ám az évek előrehaladtával további már elhunyt labdarúgókról is megemlékeznek. Olyan amatőr futballistákról, akik a településen születtek, továbbá rengeteget tettek a helyi sportélet népszerűsítése, sikerei érdekében. Simon Beáta főszervező lapunknak azt is elmondta: tiszteletükre emlékhelyet is létrehoztak, ezen jelenleg 13 név olvasható. Két néhai játékos, Varga József „Pötyi” és Csizmadia Tibor táblája a tavalyi rendezvény után került fel rá. Az elhunyt labdarúgók tiszteletére a mérkőzések között megtartott megemlékezésen a település korábbi plébánosa, Varga Péter is részt vett.

Az idei tornára helyből és a környező településekről 11 csapat nevezett, többnyire baráti társaságok. A résztvevők először két csoportra osztva körmérkőzéses formában mérkőztek meg egymással, majd a nyolc továbbjutó már egyenesági kieséses rendszerben folytatta. A döntőben a zalakarosi Amigók ezúttal jobbnak bizonyult a már kétszeres tornagyőztes Apáti Team csapatánál, így ők lettek az idei bajnokok. A harmadik helyért folyó küzdelemben pedig a Papucsok győzte le a torna névadójának lánya baráti társaságát, a Dorina és Kartelt. Különdíjat Horváth Márk (Papucsok, gólkirály), Salamon Patrik (Apáti Team, legjobb kapus), illetve Schuller Ferenc (Amigók, legjobb játékos) vehetett át.