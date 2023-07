Az egyeztetés az új közúti Mura-híd projektje köré szerveződött, melyet követően a felek sajtótájékoztatón beszéltek a tárgyalásról. Sunčana Glavak elmondta: mindketten szívügyüknek tekintik a híd megépülését, hiszen ő Kotoribán született, kollégája, dr. Koósz Attila pedig murakeresztúri. Ezeket a településeket köti össze elsősorban a híd, ám a kapcsolódás mindkét nemzet számára óriási jelentőséggel bír.

- A horvát-magyar együttműködés évek óta gyümölcsöző, s most közös projekteket is támogat az Európai Unió, amikben igyekszem mindkét állam érdekeit együtt képviselni - fogalmazott az uniós képviselő. - A hídépítés fontos küldetésünk, hiszen kapocs az emberek, népek és nemzetek között. A Mura-híd is ilyen, melynek a projektdokumentációja már korábban elkészült. Mivel csak a kivitelezés költsége körülbelül 35 millió euró, elsősorban európai uniós forrásokra szeretnénk támaszkodni. Az akarat mindkét ország esetében adott, s nyilván a horvát és magyar fél tőkeinjekciójára is szükség lesz a megépítéséhez.

A nehézségek ellenére Sunčana Glavak optimista, bízik az uniós források lehívásában, s reméli, 5 év múlva elkészülhet a híd, mellyel két nép álma válhat valóra.

Dr. Koósz Attila szintén pozitívan értékelte a találkozást. Több témát átbeszéltek, melyek között a legfontosabb az új közúti Mura-híd projektjének realizálása volt. Mindkét országnak fontos, hiszen ezzel a gazdasági, turisztikai és közlekedési kapcsolatokat lehetne fejleszteni.

- Ahol hidak épülnek, ott a gazdaság motorja gyorsan beindul - folytatta. - Emellett a Mura bal partján 7 ezer fős horvát nemzetiség él, s számukra is nagy előrelépést jelent majd. Az agilis képviselő asszony szívügyének tekinti a híd megépítését, ismeri az ottani lehetőségeket és minden bizonnyal talál forrást a beruházáshoz.

A politikus asszony az egyeztetéseket követően a polgármesteri hivatalban Bizzer András alpolgármesterrel is tárgyalt.