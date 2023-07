Feketéné Fellner Marianna polgármester a falutáblánál várta a három fős delegációt, amelynek Vigh László mellett a képviselő felesége, valamint Horváth Gyöngyi, Zalaigrice polgármestere is tagja volt. Utóbbi azért, mert személyes jó kapcsolatot ápol a csödei önkormányzati vezetővel, gyakran segítik egymás munkáját ötletekkel, tanácsokkal, a tapasztalatok átadásával.

- Ezt a programot még 2019-ben kezdtem el Zalalövőn, azzal a szándékkal, hogy a nyári időszakban, amikor már nincs parlamenti ülésszak, a körzetemhez tartozó valamennyi települést végiglátogassam – mondta Vigh László. – Nemcsak azért, hogy még behatóbban ismerkedjek velük, hanem azért is, mert a rendezvényeken nincs mindig idő arra, hogy átbeszéljük a feladatokat, megismerjem a helyi önkormányzatok elképzeléseit, fejlesztési terveit. Tulajdonképpen ezek a kerékpáros körutak is fogadóórák, csak nem a megszokott formában. Ahogy a helyi polgármesterekkel közösen végigkerékpározzuk a településeket, meg tudjuk tekinteni a középületeket, szemügyre vesszük az utak, járdák állapotát, de sokszor a helyi lakosokkal is találkozom, akik szintén elmondják kéréseiket, észrevételeiket.

Az elmúlt négy évben a választókerület 76 települése közül 73-at már érintett Vigh László kerékpáros körútja. A képviselő elmondta: egy-egy ilyen nap általában 3-4-5 olyan települést érintettek, amelyek szomszédosak egymással. A három eddig kimaradt település mindegyike zsákfalu, azért sem tudták őket felfűzni egyik korábbi útvonalra sem. Csöde mellett Hernyékre és Pusztaapátiba nem jutott el még eddig. Idén viszont ezeket is pótolni fogja, mindegyik említett községbe külön-külön látogat el. Emellett Zalalövőre is visszatér, továbbá a zalaegerszegi biciklis bejárás szintén folytatódik, utóbbin a vármegye és a város vezetői is csatlakoznak hozzá.

Ami Csödét illeti, Feketéné Fellner Marianna mindössze egyetlen konkrét kérést fogalmazott meg a képviselő felé, a Rákóczi utca mielőbbi aszfaltozására lenne szükség, ahol új családi házak épülnek. A képviselő arra tett ígéretet, hogy segít pályázati lehetőséget keresni a pénzügyi fedezet előteremtésére.