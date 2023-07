A dél-zalai régió egyik legkedveltebb szabadvízi strandja Kistolmácson található. A csodás természeti környezetben található, de mégis könnyen megközelíthető, s a falu közvetlen szomszédsága miatt az alapvető infrastruktúrán jóval túlmutató szolgáltatási szinttel rendelkező tó évről évre egyre növekvő számú vendéget vonz a településre. Birkás Zoltán polgármester szerint Kistolmács ma már nemcsak a helyi és környékbeli lakók célpontja, minden évben vannak csoportjaik, akik távolabbról érkeznek a zalai községbe, amely szálláshelyeket is kínál.

- A helyi turisztikai attrakciók közül az egyik legfontosabb ez a 11,2 hektár vízfelületű víztározó, amely a Zalaerdő Zrt. tulajdonában van, kezelője pedig a helyi önkormányzat – mondja a polgármester. – Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre népszerűbb, egyre többen látogatnak el hozzánk. Az idei szezonra azonban rányomja bélyegét az időjárás rapszodikussága, sajnos, gyakran esik az eső.

A kistolmácsi vendégek közt találtuk a Kányaváron élő Bocskor Zoltánt és családját. A férfi elmondta: gyakran járnak strandolni, kiépített fürdőkbe is, de azokat már egy kicsit drágának tartják. Kistolmács közel van a lakóhelyükhöz, itt nem kell belépőt fizetni, s a víz is kellemes, így, ha kedvező az időjárás, szívesebben választják azt.

A zalalövői Borostyán-tónál kiépített infrastruktúra, köztük szabadtéri tornapálya is várja a látogatókat

A körülbelül 15 hektáros vízfelületű kustánszegi tó korábban is kedvelt célpontja volt a fürdőzőknek, idén azonban fontos változást jelent, hogy a kustánszegi felöli oldalán hivatalosan is megnyitott egy tóstrand. Mindez azt jelenti, hogy ma már népegészségügyi hatósági engedéllyel is rendelkeznek, s ez még vonzóbbá teszi a tavat.

- Azt látjuk, mióta hivatalosan is megnyitott a tóstrand, még több a vendég – mondta Bécs Tiborné, a község polgármestere. – A strandot a horgászokkal egyeztetve, illetve Becsvölgye önkormányzatával közösen a tó Kustánszeg felőli oldalán alakítottuk ki. Száz méter hosszú vízpartot jelöltünk ki erre a célra, a vízben pedig 40 méteres távolságig terjed a fürdőzésre kijelölt terület.

Bécs Tiborné azt is hozzátette, Kustánszegen szintén ingyenes a vízhasználat. A strand parthoz közeli részén vannak egészen sekély területek, azt a gyerekek és az úszni nem tudók is biztonsággal tudják használni, a 120 centimétert meghaladó vízmélységet pedig egyrészt bójákkal jelölték ki, de táblák is figyelmeztetnek a veszélyre.

A zalai szabadvízi strandok közül a zalalövői Borostyán-tó rendelkezik az egyik legjobban kiépített infrastruktúrával, s az önkormányzat az üzemeltetővel együtt további fejlesztésekben gondolkodik. Gyarmati Antal polgármester elmondta: a következő szezonra megvalósul a vizesblokk felújítása, új büfé is nyílik, egy civil szervezet pedig kerékpáros szervízpont és kerékpáros parkoló kialakítását és egy információs pont telepítését tervezi a tóhoz. Emellett rendszeresen rendeznének itt strandfoci bajnokságokat is.

- A Borostyán-tó fontos vonzerejét jelenti még, hogy itt kutyás strand is található, természetesen a humán strandtól szigorúan elkülönítve – folytatta a polgármester. – A magasabb szolgáltatási szint miatt nálunk van jelképes belépő, de szezonbérlet is váltható, a helyi lakosok számára pedig további kedvezményt is kínál az üzemeltető. A fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt években folyamatos volt a látogatószám növekedése, az idei nyár ugyanakkor nem kedvez a szabadvízi strandoknak, így most némi visszaesés mutatkozik a vendégek számában.