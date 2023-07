Kedden kezdik kiosztani a lakossági ingyenes LED-csereprogramban az energiatakarékos fényforrásokat a Keresztury Dezső VMK-ban.

A részletekről pénteken átadás helyszínén tartott tájékoztatót Bali Zoltán alpolgármester és Flaisz Gergő, az intézmény vezetője.

Mint az alpolgármester felidézte, az önkormányzati közgyűlés tavaly októberben tekintette át az energiaválság miatt meghozandó intézkedéseket. Decemberben pedig már döntöttek a szükséges fejlesztésekről. Közéjük tartozik a Keresztury VMK, ahol fényforrások korszerűsítésével közel 40 százalékos megtakarítást sikerült elérni. Ezt a lehetőséget tették hozzáférhetővé a lakosság számára is az ingyenes LED-csereprogrammal. Ebben április 15. és május 31. között 2081 egerszegi háztartás regisztrált a szükséges adatok, és persze a villanyszámla benyújtásával. Ez utóbbiból számította ki a programot lebonyolító, energiahatékonysági beruházások terén elismert Cyeb Kft. a fényforrások szükséges mennyiségét. Abból az alapvetésből indultak ki, hogy a háztartási áramfogyasztás legfeljebb 30 százalékát teszi ki a világítási energia. Ez alapján a város 25 ezer fehér, meleg fényű, energiatakarékos LED-égőt kapott a cégtől térítésmentesen, csak a szállítást kellett kifizetni. Akadt igénylő, aki három és olyan is, aki ötven darabra vált jogosulttá.

Ezeket augusztusban lehet átvenni a Keresztury VMK-ban. Ennek részleteiről Flaisz Gergő számolt be. E szerint hétköznapokon hétfőtől péntekig 9 és 12, illetve 13 és 17 között vehetik át a LED-izzókat mindazok, akik regisztráltak, függetlenül attól, hogy ezt online tették meg, vagy valamely regisztrációs ponton személyesen. Az átvételhez szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya, az e-mailben kapott energiatakarékossági megállapodás 6. oldala, azaz az aláírt átvételi nyilatkozat. Ezen szerepel az is, milyen típusú izzóból hány darab jár. Fontos: csak a regisztrált személynek adják ki az LED-égőket. Ha valaki mégis más nevében akar eljárni, akkor két tanúval aláíratott meghatalmazást kell bemutatnia. Az igazgató külön felhívta a figyelmet: a régi, hagyományos izzókat nem kell cserébe leadni. Átvétel után helyben ellenőrizendők az izzók, mert csak akkor adnak másikat, ha sérült. Ha otthon derül, ki, hogy hibás, nem működik a fényforrás, akkor azt viszont kicserélik.

Flaisz Gergő szólt arról is, hogy a kiírásban szereplőn megadott teljesítménytől eltérő LED-lámpák érkeztek. Ezek kisebb teljesítmény, áramfelvétel mellett ugyanakkora fényerőt biztosítanak, tehát még takarékosabbak.