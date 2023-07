A rendezvényre nemcsak a helyi roma lakosság volt hivatalos, azon több zalai és somogyi település is képviseltette magát. A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, Wilcsek Balázs szerint ennek több oka is volt, egyrészt a távolabbról érkezők átvállaltak egyes feladatokat a rendezésből, másrészt nemcsak a helyi lakosság összetartásának erősítését tűzte ki célul a célul az önkormányzat, de más települések roma lakóival is szeretnének jó kapcsolatot ápolni, továbbá a tapasztalatcsere is segítheti a jövőbeni még eredményesebb működésüket.

- Murarátkán nagy számban élnek romák, és az utóbbi három önkormányzati ciklus alatt, mióta én vezetem az önkormányzatot, szép eredményeket mutathattunk fel – mondta az elnök. – Elsődleges feladatunk a hátrányos helyzetű családok segítése, támogatása, de nagyon fontos célként jelöltük meg a roma lakosok közötti összetartást, illetve a kisebbség beilleszkedését a többségi társadalomba. A mai rendezvény egy nemzetiségi kulturális nap, ahol a roma hagyományokat szeretnénk bemutatni.

Wilcsek Balázs hozzátette: a program megszervezéséhez a belügyminisztériumtól 400 ezer forintos pályázati támogatást kaptak, amit saját forrásból egészítették ki. A kulturális nap során bemutatták a tradicionális roma ételeket, a hagyományos cigánymesterségeket, valamint a kultúrájuk legfontosabb részét képező zenét és táncokat is. Ez utóbbihoz – a murarátkai roma kulturális napok történetében első alkalommal – sztárvendégeket is hívtak, Alex és Rudika szórakoztatta a program résztvevőit.

- Vannak mesterségek, amelyek kifejezetten a roma lakossághoz kötődtek – folytatta az elnök. – Ilyen volt a teknővájás, vagy a fa evőeszközök faragása. A lovári cigányok többnyire a lovakkal foglalkoztak, azokat látták el, s voltak muzsikus cigányok is. A roma ételek közül mi most lecsós csirkét készítettünk nokedlivel, míg a kilimáni vendégeink gulyással, az iharosiak pedig pincepörkölttel vendégelték meg a jelenlévőket.