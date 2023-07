A délutáni búcsúi forgatagot (a nemrég "Polgárőr Érdemkereszt" arany fokozata kitüntetésben részesített) Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület szervezésében az ugyancsak saját kétkezi munkájával felépített közösségi téren tartották. A rendezvényt a zalabesenyői Aranypáva-díjas Szivárvány népdalköre "Ott fenn a hegyen, van az a hely, ahol a szív békére lel" ikonikus keresztény dal előadásával nyitotta meg, majd az ünneplő közösséget a törekvéseiket mindenben támogató város vezetői képviseletében Balaicz Zoltán polgármester és Gecse Péter alpolgármester, a településrész városházi képviselője köszöntötte. A polgármester "fantasztikus" közösségnek nevezte az öreghegyi gazdákat, a polgárőrök csapatát, akik nem nemcsak a szórakozásról, hanem kemény munkával a teljes infrastruktúráról is gondoskodtak. Megígérte, hogy törekvéseiket, akárcsak eddig, ezután is támogatja, hiszen munkájukkal példát mutatnak a többi civil szervezetnek: miként lehet összefogni és az álmokat megvalósítani. Gecse Péter felelevenítette Besenyő-Öreghegy múltját, az elnéptelenedés utáni újjászületését, a gazdák összefogását, s aminek köszönhetően egyre többen választják újra lakóhelyüknek a jó levegőjű, békés, de teljes közművel bíró hegyhátat. A hivatalos megnyitó után a Royal Dance Stúdió és Sportegyesület táncosai mutatták be tudásuk legjavát, majd Szivárvány Népdalkör "boros" népdalcsokra teremtett igazi "szőlőhegyi" hangulatot. A Besenyői Baráti Kör Gaál Annamária tanításában és vezetésével moldvai táncokkal ismertette meg a nagyérdeműt - a talpalávalót apa és fia: Gaál Péter és Gaál Mihány szolgáltatta. A szintén Aranypáva-díjas Botfai Citerazenekar is szinte állandó fellépő az öreghegyi búcsú szabadtéri színpadán, miként a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola magánének szakán tanuló Miklós Viviennek is tapsolhatott már a hegyi búcsú közönsége.

Sztárvendégekből sem volt hiány: A Zalaegerszegi Hastánc Egyesület Ezer Rózsa Kertje felnőtt csoport, Debrei Zsuzsanna és Both Gábor, Viola Attila bűvész, majd Sláger Tibó szórakoztatta az egybegyűlteket. A napot az öreghegyi polgárőrök saját zenésze: Simon József közreműködésével búcsúi bál zárta.