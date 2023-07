A helyi termelői piacok létrehozásának alapvető célja az volt, hogy megkönnyítse a kistermelők által megtermelt alaptermékek, és az azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz. Az elmúlt 10 évben megháromszorozódott az országban a termelői piacok száma, mintegy 320 helyen működik már ilyen kereskedelmi tér, amelyeknek köszönhetően a vidéki térségekben élők biztonságos, jó minőségű élelmiszerhez jutnak, a helyi termelők számára pedig könnyebbé válik az értékesítés. A piacok számának emelkedésével egyenes arányban nőtt a regisztrált kistermelők száma is, 2010-ben még csak 5 ezer, 2022-ben már több mint 22 ezer kistermelő szerepelt a nyilvántartásban. Zalában is több településen nyit ki termelői piac rendszeresen, akár néhány száz fős településeken is. Az elmúlt héten a dél-zalai térség gazdagodott egy ilyen létesítménnyel, ahol a zöldségtől, gyümölcstől a mézen át a húsáruig megtalálhatják a vásárlók azt, amire a háztartásban szükség van.