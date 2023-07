Hazánkban naponta 20 nagyvad részese közlekedési balesetnek. Ez egy kisebb vágóhíd teljesítményének is megfelelhetne, de itt az országutakon folyik a vér, és jó esetben csak a vadé. A „csak” dehonesztálónak tűnhet, pedig nem az, mert kedvelek minden lényt, ha nem szúr, csíp, harap, rúg, amint a közelembe kerül. Sajnos jobb sorsra érdemes vadaink egyre közelebb kerülnek a civilizációhoz, pontosabban a civilizáció szorítja őket egyre szűkebb helyre, ezért aztán ott is megjelennek, ahol nem kellene. A vadászok azt mondják, óvatosan közlekedjünk! Igazuk van, de ezt a vadakkal is meg kellene beszélniük, mert hiába vezet valaki a szabályokat betartva, ha oldalról gázolja le autóját egy jobb sorsra érdemes állat. És a biztosító persze ilyenkor se fizet.